China kontrolliert Graphit - warum Focus Graphite vom milliardenschweren Wettlauf um sichere Lieferketten profitieren könnte

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Lange Zeit standen bei kritischen Rohstoffen vor allem Lithium, Kupfer und Seltene Erden im Mittelpunkt. Doch zunehmend richtet sich der Blick von Politik und Industrie auf einen Rohstoff, ohne den weder Elektroautos noch moderne Verteidigungssysteme oder Hochleistungsrechner funktionieren würden: Graphit. Während die Nachfrage aus der Batterieindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der künstlichen Intelligenz steigt, wächst zugleich die Sorge über die enorme Abhängigkeit des Westens von China.

Denn der eigentliche Engpass liegt nicht unbedingt im Abbau des Rohstoffs, sondern in seiner Verarbeitung. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur gehört Graphit inzwischen zu den strategischen Mineralien mit den größten Risiken für die globale Versorgungssicherheit. Exportkontrollen und geopolitische Spannungen haben aus einer theoretischen Abhängigkeit ein konkretes wirtschaftliches Problem gemacht.

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in den Fokus, die außerhalb Chinas neue Lieferketten aufbauen könnten. Einer dieser Akteure ist Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743), das in Québec zwei große Graphitprojekte entwickelt und gleichzeitig an Technologien zur Herstellung hochreiner Spezialprodukte arbeitet.

Chinas Dominanz wird zum geopolitischen Risiko

Graphit ist der wichtigste Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen wird. Nach Schätzungen könnte allein der Batteriemarkt den weltweiten Graphitverbrauch bis 2040 auf ein Vielfaches des heutigen Niveaus erhöhen. Gleichzeitig kontrolliert China nicht nur einen großen Teil der Minenproduktion, sondern vor allem die nachgelagerten Verarbeitungsschritte. Rund 90 Prozent der weltweiten Anodenproduktion und nahezu die gesamte Graphitisierungskapazität entfallen auf chinesische Unternehmen.

Genau hier liegt die Herausforderung für westliche Staaten. Rohgraphit allein genügt nicht, um Batterien herzustellen. Erst aufwendige Prozesse wie Reinigung, Sphäronisierung und Beschichtung machen das Material einsatzfähig. Diese Wertschöpfungskette befindet sich bislang nahezu vollständig in chinesischer Hand.

Die Internationale Energieagentur warnt deshalb, dass eine Unterbrechung des Handels mit batteriegeeignetem Graphit jährlich Produktionswerte von mehr als 300 Milliarden US-Dollar außerhalb Chinas gefährden könnte. Entsprechend wächst der politische Druck, alternative Lieferketten in Nordamerika und Europa aufzubauen.

Focus Graphite setzt auf Québec

Vor diesem Hintergrund versucht Focus Graphite, sich als nordamerikanischer Anbieter von Naturgraphit und hochreinen Spezialmaterialien zu positionieren. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife und Lac Tétépisca zwei Projekte in Québec und verfolgt darüber hinaus den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten. Die Unternehmensstrategie reicht damit über den klassischen Bergbau hinaus und umfasst auch Anwendungen in den Bereichen Batterien, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

Besonders weit fortgeschritten ist das Projekt Lac Knife. Nach einer bereits vorliegenden Machbarkeitsstudie verfügt die Lagerstätte über eine geplante Lebensdauer von 27 Jahren. Die Studie weist einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 286 Millionen kanadischen Dollar und eine interne Verzinsung von mehr als 22 Prozent aus. Dank hoher Erzgehalte und günstiger Energieversorgung durch Wasserkraft zählt Lac Knife zu den hochgradigsten Graphitprojekten Nordamerikas.

Für Investoren besonders interessant ist dabei die Bewertung. Während die Machbarkeitsstudie Lac Knife einen erheblichen Projektwert zuschreibt, lag die Marktkapitalisierung von Focus Graphite zuletzt deutlich darunter. Fundamental Research argumentiert deshalb, dass der Markt derzeit weder das volle Potenzial von Lac Knife noch den Wert des zweiten Großprojekts Tétépisca vollständig einpreise.

Tétépisca wächst zu einem Weltklasse-Projekt

Gerade Tétépisca hat zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Die aktualisierte Ressourcenschätzung umfasst inzwischen 120,2 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit durchschnittlich 10,27 Prozent Graphit sowie weitere 24,1 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 9,88 Prozent. Laut der jüngsten Analyse von Fundamental Research stiegen die angezeigten Ressourcen um 96 Prozent, während die abgeleiteten Ressourcen um 49 Prozent zunahmen.

Analysten sprechen deshalb von einer "transformationalen" Erweiterung, die Tétépisca zu einem der größten und hochgradigsten Graphitprojekte weltweit machen könnte. Besonders bemerkenswert ist der durchschnittliche Graphitgehalt von über zehn Prozent. Viele vergleichbare Projekte bewegen sich lediglich im Bereich von drei bis acht Prozent. Höhere Gehalte können langfristig niedrigere Betriebskosten und attraktivere Projektökonomien ermöglichen.

In einem nächsten Schritt plant Focus Graphite umfangreiche metallurgische Tests, die als Grundlage für eine unabhängige wirtschaftliche Erstbewertung dienen sollen.

Millionenförderung für die Weiterverarbeitung

Dass Regierungen kritische Rohstoffe zunehmend als strategisches Thema betrachten, zeigt sich auch an der staatlichen Unterstützung für Focus Graphite. Im Dezember 2025 erhielt das Unternehmen eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 14 Millionen kanadischen Dollar für die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung hochreiner Graphitprodukte. Ziel ist die Versorgung von Branchen wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie anderen Hochtechnologiesektoren.

Diese Förderung passt in einen größeren Trend. Laut der Internationalen Energieagentur erreichten staatliche Finanzierungszusagen für kritische Mineralien in den Industrieländern im Jahr 2025 rund 65 Milliarden US-Dollar - mehr als viermal so viel wie noch zwei Jahre zuvor. Regierungen versuchen zunehmend, private Investitionen anzustoßen und strategische Lieferketten außerhalb der dominierenden Anbieter aufzubauen.

Ein Markt mit Chancen - und Risiken

Für Focus Graphite eröffnet diese Entwicklung erhebliche Möglichkeiten. Mit zwei großen Lagerstätten in einer politisch stabilen Bergbauregion und dem Fokus auf die Weiterverarbeitung könnte das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach sicheren Graphitlieferungen profitieren.

Gleichzeitig bleibt der Weg bis zur kommerziellen Produktion anspruchsvoll. Der Aufbau von Minen und Verarbeitungsanlagen erfordert hohe Investitionen, langwierige Genehmigungsverfahren und den erfolgreichen Nachweis der wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Zudem dürfte China auf absehbare Zeit der dominierende Akteur im Graphitmarkt bleiben.

Fest steht jedoch: Während der Westen Milliarden in Batteriefabriken, künstliche Intelligenz und Verteidigung investiert, entwickelt sich Graphit zunehmend zu einem strategischen Rohstoff. Unternehmen, die außerhalb Chinas hochwertige Lagerstätten und moderne Verarbeitungstechnologien aufbauen können, könnten daher in den kommenden Jahren deutlich stärker in den Fokus von Politik, Industrie und Investoren rücken.

Quelle:

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

https://focusgraphite.com/

https://www.metals-hub.com/en/blog/graphite-supply-chain/

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Focus Graphite Inc.

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