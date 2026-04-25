Rüstung, Rohstoffschock und Lieferketten: Mitten in der Krise setzt das neue Pentagon Verteidigungsbudget neue Maßstäbe. Wer profitiert?

Anzeige / Werbung

Die Welt befindet sich in einer Phase massiver Umbrüche. Steigende Verteidigungsbudgets, eskalierende Konflikte im Nahen Osten und fragile Lieferketten verändern gerade die Spielregeln für ganze Industrien. In diesem Umfeld rücken Unternehmen wie Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E1060) zunehmend in den Fokus - nicht als klassischer Minenwert, sondern als strategischer Baustein einer neuen Rohstoffordnung.

Der neue Rüstungszyklus - und was er wirklich bedeutet

Mit einem geplanten Verteidigungsbudget von rund 1,5 Billionen US-Dollar setzt das Pentagon neue Maßstäbe. Besonders auffällig: Allein rund 75 Milliarden US-Dollar sollen in Drohnen und Anti-Drohnen-Technologien fließen. Gleichzeitig werden autonome Systeme, KI-basierte Kriegsführung und Raketenprogramme massiv ausgebaut. Auch Europa zieht nach. Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) treibt gemeinsam mit Destinus den Einstieg in die Produktion von Marschflugkörpern und ballistischen Raketen voran - mit dem klaren Ziel, industrielle Stückzahlen zu erreichen. Die Nachfrage bewegt sich längst nicht mehr im Bereich von Hunderten, sondern von Tausenden Systemen pro Jahr. Was dabei oft übersehen wird: Diese Systeme sind ohne kritische Rohstoffe nicht denkbar. Neben Metallen wie Lithium oder Seltenen Erden spielt Graphit eine zentrale Rolle - etwa in Energiespeichern, Elektronik, thermischen Anwendungen und zunehmend auch in militärischen Hightech-Systemen.

DroneShield und die stille Nachfrage nach Hightech-Materialien

Parallel dazu zeigt sich am Beispiel von DroneShield Ltd (ISIN: AU000000DRO2), wie stark der Markt für Anti-Drohnen-Technologie wächst. Der Einstieg von JPMorgan als Großaktionär und erwartete Umsätze im dreistelligen Millionenbereich unterstreichen die Dynamik. Doch hinter dieser Entwicklung steht ein weniger sichtbarer Trend: Moderne Verteidigungssysteme benötigen leistungsfähige Materialien für Energieversorgung, Kühlung und Stabilität. Gerade hier gewinnt hochreiner Naturgraphit zunehmend an Bedeutung - ein Markt, der bislang stark von China dominiert wird.

Lieferketten unter Druck: Der Hormus-Effekt

Wie fragil globale Versorgungsketten sind, zeigt der jüngste Konflikt im Nahen Osten. Die zeitweise Blockade der Straße von Hormus hat nicht nur den Ölpreis über 100 US-Dollar getrieben, sondern auch eine Kettenreaktion ausgelöst: steigende Transportkosten, Engpässe bei Düngemitteln, drohende Lebensmittelknappheit und sogar Risiken für medizinische Produkte. Diese Entwicklung verdeutlicht ein zentrales Problem: Die Abhängigkeit von wenigen strategischen Knotenpunkten. Während Öl und Gas im Fokus stehen, betrifft diese Verwundbarkeit auch kritische Rohstoffe - insbesondere solche, die für moderne Technologien unverzichtbar sind.

Focus Graphite: Strategische Positionierung in Nordamerika

Genau hier setzt Focus Graphite an. Mit dem Lac Knife Projekt in Québec verfügt das Unternehmen über eines der hochgradigsten Graphitvorkommen Nordamerikas. Die Lagerstätte weist Gehalte von über 10% Cg auf und wurde in einer aktualisierten Machbarkeitsstudie als potenziell kostengünstiger Produzent mit attraktiven Margen beschrieben.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen aus der Studie - darunter ein signifikanter Kapitalwert und eine vergleichsweise kurze Amortisationszeit - deuten auf ein Projekt hin, das sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven adressiert. Noch spannender wird die strategische Komponente: Mit Lac Tétépisca verfügt Focus über ein weiteres Projekt in derselben Region. Diese Kombination könnte mittelfristig eine skalierbare Rohstoffbasis schaffen - ein entscheidender Faktor in einem Markt, der zunehmend von Versorgungssicherheit geprägt ist.

Militärische Expertise trifft Rohstoffstrategie

Ein besonders bemerkenswerter Schritt ist die Berufung des ehemaligen kanadischen Generalstabschefs Wayne Eyre in das Advisory Board des Unternehmens. Dieser Schritt ist mehr als symbolisch. Er zeigt, dass das Thema Rohstoffversorgung längst auf höchster militärischer Ebene angekommen ist. Moderne Sicherheitspolitik umfasst nicht mehr nur Waffen und Systeme - sondern auch die Kontrolle über die Materialien, aus denen sie bestehen.

Wettbewerb aus Québec - und warum der Markt größer ist als gedacht

Auch andere Unternehmen wie Nouveau Monde Graphite (ISIN:CA66979W8429) treiben Projekte in Québec voran und setzen dabei stark auf ESG-konforme Produktion. Der Wettbewerb zeigt: Der Markt für Graphit ist längst kein Nischensegment mehr, sondern ein zentraler Bestandteil der Energie- und Industriewende. Doch während viele dieser Unternehmen primär auf Batteriemärkte abzielen, positioniert sich Focus breiter - mit einem Fokus auf Verteidigung, Industrie und Hightech-Anwendungen.

Zwischen kurzfristigem Trigger und langfristiger Perspektive

Ein entscheidender Punkt für Marktbeobachter ist die mögliche Weiterentwicklung der Ressourcenbasis. Nach umfangreichen Arbeiten seit der letzten Ressourcenschätzung wird eine signifikante Erweiterung erwartet - bei gleichzeitig stabilen hohen Gehalten. Ohne konkrete Zahlen vorwegzunehmen, liegt der Fokus klar auf einem potenziellen Katalysator: Eine aktualisierte Ressourcenschätzung könnte die Wahrnehmung des Projekts deutlich verändern und die strategische Bedeutung weiter unterstreichen.

Fazit: Ein unterschätzter Baustein im geopolitischen Puzzle

Die Gleichzeitigkeit mehrerer Entwicklungen - explodierende Verteidigungsbudgets, fragile Lieferketten und der Kampf um kritische Rohstoffe - schafft ein neues Umfeld für Rohstoffunternehmen. Focus Graphite steht genau an dieser Schnittstelle. Während der Markt häufig auf sichtbare Trends wie KI, Drohnen oder Rüstungssysteme reagiert, bleibt die zugrunde liegende Materialbasis oft im Hintergrund. Gerade das könnte erklären, warum das Unternehmen derzeit von vielen Marktteilnehmern noch nicht vollständig eingeordnet wird. In einer Welt, in der Versorgungssicherheit zunehmend zur strategischen Frage wird, könnte sich der Blick auf genau diese "unsichtbaren" Bausteine weiter verändern.

Quellen:

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-21/pentagon-seeks-75-billion-for-drones-in-record-defense-budget

https://www.10news.com/us-news/iran-war/pentagons-2027-budget-proposes-big-spending-on-munitions-for-iran-conflict-but-officials-mum-on-cost-of-war

https://www.france24.com/en/middle-east/20260418-hormuz-domino-effect-how-the-middle-east-crisis-affects-food-flights-and-global-supply-chains

https://www.it-boltwise.de/nachhaltiger-graphit-nouveau-monde-graphite-im-fokus-des-ev-booms.html

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Rüstung, Rohstoffschock und Lieferketten: Mitten in der Krise setzt das neue Pentagon Verteidigungsbudget neue Maßstäbe. Wer profitiert? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,AU000000DRO2,CA66979W8429,CA34416E8743