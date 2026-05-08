Focus Graphite meldet deutliche Ressourcenerweiterung bei Lac Tetepisca und positioniert Projekt unter den größten Graphitlagerstätten der Welt

Anzeige / Werbung

Aktualisierte Schätzung stärkt die Ambitionen des Unternehmens, ein nordamerikanischer Lieferant für Batterie- und verteidigungsrelevante Graphitmaterialien zu werden

Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) hat die Mineralressourcenschätzung für sein Lac-Tetepisca-Projekt in Québec deutlich ausgeweitet und verweist darauf, dass es sich um eine der größten bekannten Graphitlagerstätten weltweit handeln könnte. Dies geschieht vor dem Hintergrund verstärkter Bemühungen westlicher Regierungen, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten bei kritischen Rohstoffen zu verringern.

Der kanadische Graphitentwickler meldete eine aktualisierte angezeigte Ressource von 120,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 10,27% graphitischem Kohlenstoff (Cg), was etwa 12,3 Millionen Tonnen In-situ-Graphit entspricht. Darüber hinaus umfasst das Projekt laut einer neuen NI-43-101-konformen Ressourcenschätzung von IOS Geosciences eine abgeleitete Ressource von 24,1 Millionen Tonnen mit 9,88% Cg.

Die überarbeitete Schätzung stellt eine erhebliche Vergrößerung des Lac-Tetepisca-Projekts in der Côte-Nord-Region von Québec dar und verleiht der Strategie des Unternehmens zusätzlichen Schub, eine heimische Graphitplattform für Batterien von Elektrofahrzeugen, industrielle Anwendungen und Verteidigungstechnologien aufzubauen.

Die Berechnung basiert auf einem Cut-off-Gehalt von 3,5% graphitischem Kohlenstoff sowie einem angenommenen Verkaufspreis von 1.200 US-Dollar pro Tonne Graphitkonzentrat. Die Ressource bleibt durch zusätzliche Tiefen- und Erweiterungsbohrungen in südwestlicher Richtung offen für weiteres Wachstum. Mehrere geophysikalische Anomalien auf dem Gelände wurden bislang noch nicht getestet.

Focus-Graphite-CEO Dean Hanisch erklärte, die aktualisierte Ressource belege die notwendige Größe und Qualität, damit nordamerikanische Projekte in einem Markt bestehen können, der weiterhin stark von chinesischem Angebot geprägt ist.

"Projekte müssen Größe, Umfang und Gehalt nachweisen", sagte Hanisch und ergänzte, dass hohe Erzgehalte dazu beitragen könnten, die typischerweise höheren Betriebskosten des Bergbaus in Kanada auszugleichen.

Die aktualisierte Ressourcenschätzung basiert auf Daten aus 150 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 26.000 Metern, darunter Ergebnisse aus einem Bohrprogramm von 2022 mit 44 Bohrungen. Die Mineralisierung befindet sich innerhalb des sogenannten Manicouagan-Ouest Graphitic Corridor, einer zwei Kilometer langen geophysikalischen Anomalie, die das Unternehmen erstmals 2012 identifizierte.

Das Gehaltsprofil der Lagerstätte hebt sich im internationalen Vergleich von vielen anderen Graphitprojekten ab, insbesondere im Hinblick auf den Markt für Batteriematerialien. Höhergradige Lagerstätten können die Verarbeitungskosten senken, da pro abgebauter Tonne Erz mehr Konzentrat gewonnen wird - ein zunehmend wichtiger Faktor, da westliche Produzenten wirtschaftlich tragfähige Alternativen zu chinesischen Raffinerien schaffen wollen.

Die zusammen mit der Schätzung veröffentlichte Sensitivitätsanalyse deutet zudem darauf hin, dass das Projekt auch bei höheren Cut-off-Werten robuste Gehalte aufweist. Bei einem Cut-off-Gehalt von 10% umfasst die angezeigte Ressource weiterhin 54,7 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 14,7% graphitischem Kohlenstoff.

Das Unternehmen untersucht zudem weitere technologische und ökologische Vorteile des Projekts. Focus Graphite plant, künftig KI-gestützte Verfahren zur In-situ-Charakterisierung von Graphitflocken in die Ressourcierung einzubinden, um die geologische Interpretation und Prozessoptimierung zu verbessern.

Parallel dazu prüft das Unternehmen den möglichen Einsatz dolomitischen Marmors aus dem Hangenden der Lagerstätte, um die Säurebildung in künftigen Tailings-Lagerstätten zu neutralisieren. Ergebnisse entsprechender Tests zur Säurepufferkapazität werden in den kommenden Monaten erwartet.

Die Ressource von Lac Tetepisca ergänzt das weiter fortgeschrittene Lac-Knife-Projekt von Focus Graphite, das ebenfalls in Québec liegt und bei dem Machbarkeitsstudien sowie Umweltprüfungen bereits weit fortgeschritten sind. Gemeinsam könnten beide Projekte dem Unternehmen eine breitere Produktionsbasis verschaffen, während Nordamerika und Europa ihre Bemühungen zur Lokalisierung von Batterierohstoff-Lieferketten intensivieren.

Die Regierungen Kanadas und der USA stufen Graphit zunehmend als strategischen kritischen Rohstoff ein, da er eine zentrale Rolle in Lithium-Ionen-Batterien, moderner Fertigung und militärischen Anwendungen spielt. China dominiert derzeit sowohl den Abbau von Naturgraphit als auch die nachgelagerte Verarbeitung, was bei westlichen Herstellern Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit auslöst.

Jason Latkowcer, Vice President Corporate Development von Focus Graphite, erklärte, Kontrolle und Zuverlässigkeit würden in globalen Rohstoffmärkten zunehmend wichtiger, da geopolitische Spannungen die Beschaffungsstrategien verändern.

Trotz der Größe des Projekts bleiben vor einem möglichen Produktionsbeginn mehrere Hürden bestehen. Die aktuelle Schätzung stellt Mineralressourcen und keine Mineralreserven dar, wodurch die wirtschaftliche Rentabilität noch nicht nachgewiesen wurde. Weitere Ingenieurstudien, metallurgische Tests, Umweltgenehmigungen und Finanzierungen werden erforderlich sein, bevor eine Bauentscheidung getroffen werden kann.

Das Unternehmen verwies zudem auf Risiken bei der geologischen Interpretation und Unsicherheiten hinsichtlich der Kontinuität der Mineralisierung. Die unabhängigen Sachverständigen, die die Schätzung überwachten, bezeichneten die Klassifizierung und Modellierung jedoch als angemessen für diesen Lagerstättentyp.

Ein vollständiger technischer Bericht zur Ressourcenschätzung soll innerhalb der kommenden 45 Tage veröffentlicht werden.

Für Investoren stärkt die aktualisierte Schätzung das Profil von Focus Graphite im schnell wachsenden Markt für kritische Rohstoffe - insbesondere in einer Zeit, in der Automobilhersteller und Batterieproduzenten langfristige und sichere Graphitquellen außerhalb Chinas suchen. Ob das Unternehmen die Größe des Projekts in eine wirtschaftlich wettbewerbsfähige Produktion umwandeln kann, dürfte maßgeblich von zukünftigen metallurgischen Ergebnissen, der Projektwirtschaftlichkeit und dem Zugang zu nachgelagerter Verarbeitungsinfrastruktur abhängen.

Quelle:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20841008-focus-graphite-meldet-weltweit-groessten-identifizierten-graphitvorkommen-lac-tetepisca-projekt

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Focus Graphite meldet deutliche Ressourcenerweiterung bei Lac Tetepisca und positioniert Projekt unter den größten Graphitlagerstätten der Welt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA34416E8743