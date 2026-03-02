NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 120 US-Dollar mit "Overweight" wieder aufgenommen. Netflix bleibe eine robuste Wachstumsstory, schrieb Doug Anmuth am Montag. Starker Content treffe auf Steigerung der Abonnentenzahlen über den Globus bei anhaltend guter Preissetzungsmacht. Zudem stecke das Werbegeschäft noch in den Kinderschuhen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 03:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US64110L1061
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 03:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US64110L1061
© 2026 dpa-AFX-Analyser