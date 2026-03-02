FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 1350 (1600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1040 (1070) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 455 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 64 (68) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 563 (674) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2438 (2192) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2438 (2192) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BP PRICE TARGET TO 540 (525) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 958 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2950 (2700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 200 (175) P - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HAYS PRICE TARGET TO 75 (90) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 1950 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1033 (1140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 425 (510) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GOOCH & HOUSEGO TARGET TO 880 (740) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENISHAW TARGET TO 4750 (3940) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 385 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CENTRICA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 210 (200) PENCE - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3600 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GSK PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 765 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OCADO PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1300 (1460) PENCE - 'BUY'
