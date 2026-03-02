Baar - Die operativen Kosten schnellen in vielen Unternehmen häufig vermeintlich grundlos in die Höhe. Ein Grund dafür sind Softwarelizenzen. Sie werden fast überall benötigt, doch nicht immer effizient eingesetzt. Das grösste Problem: Unternehmen erwerben die Lizenzen oft ohne klare Strategie und Überblick zum Ist-Zustand. Dadurch entstehen oft versteckte Mehrkosten, die im Tagesgeschäft kaum auffallen. Doch die Folgen sind dramatisch, denn dauerhaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab