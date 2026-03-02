Cicor wird am 5. März die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt geben. Wir sehen ein begrenztes Abwärtsrisiko für unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 nach der Guidance-Anpassung im Januar, die auf die geplatzte Übernahme von TT zurückzuführen war. Cicor wies auf einmalige Effekte in Höhe von CHF 10 Mio. für 2025 hin, was die berichtete EBITDA-Prognose auf CHF 53-57 Mio. senkte, während die Spanne für das bereinigte EBITDA bei CHF 63-67 Mio. blieb (mwb Schätzung: CHF 65 Mio.). Zudem haben wir unsere Annahmen für die Geschäftsjahre 2026/27 aktualisiert, um die Bewegung des CHF gegenüber dem EUR zu berücksichtigen, was einen Translationsdruck erzeugt. Gleichzeitig führen die Hochlauf- und Integrationseffekte (hauptsächlich im Zusammenhang mit Éolane) zu einem zeitlich gestreckten Margenaufbau bis ins vierte Quartal und ins Jahr 2027. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem angepassten Kursziel von CHF 185,00 (alt: CHF 200,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





