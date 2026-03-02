Paris/London/Zürich - Der Iran-Krieg hat die europäischen Anleger am Montag zunächst aus vielen Aktien getrieben. Wie in der Vergangenheit gerieten vor allem Tourismuswerte stark unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Travel & Leisure rutschte zeitweise um mehr als 5 Prozent ab an sein November-Zwischentief. Dagegen setzte der Branchenindex der Öl- und Gaswerte seine Rekordrally fort. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 fiel zeitweise zurück unter die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab