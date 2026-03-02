Anzeige
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO
Tradegate
02.03.26 | 13:34
164,10 Euro
-0,46 % -0,76
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
SALESFORCE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SALESFORCE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
163,32163,4213:44
163,32163,4213:44
XTB
02.03.2026 12:17 Uhr
230 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Salesforce Aktie nach Zahlen unter Druck: Jetzt Aktien kaufen?

Die Salesforce Aktie geriet nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel unter Druck und verlor rund 5 - Dabei fielen die Ergebnisse operativ stark aus - doch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Salesforce Aktien zu kaufen - oder droht weiteres Abwärtspotenzial?

