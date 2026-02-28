Anzeige / Werbung

Aktienanalysen der Woche: Nvidia, Salesforce & Palo Alto

Der KI-Boom verändert die Aktienmärkte - und nur wenige Unternehmen stehen so stark im Fokus wie Nvidia, Salesforce und Palo Alto Networks. Während Nvidia als technologisches Rückgrat der globalen AI-Rechenzentren gilt und mit seinem einzigartigen Hardware-Software-Ökosystem die nächste Phase der KI-Infrastruktur prägt, versucht Salesforce den Wandel vom klassischen CRM-Anbieter hin zur AI-Agent-Plattform zu vollziehen. Gleichzeitig kämpft Palo Alto Networks mit der Frage, wie künstliche Intelligenz die Cybersecurity-Branche verändert - und ob neue AI-Lösungen bestehende Geschäftsmodelle unter Druck setzen oder vielmehr neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Alle drei Aktien stehen damit exemplarisch für die nächste Entwicklungsstufe der Digitalisierung: Infrastruktur, Unternehmenssoftware und Sicherheit im KI-Zeitalter.

Doch genau hier entstehen auch die entscheidenden Anlegerfragen für 2026: Ist der KI-Boom bereits eingepreist oder stehen wir erst am Anfang eines langfristigen Investitionszyklus? Können etablierte Tech-Giganten ihre Marktführerschaft verteidigen, während neue AI-Player entstehen? Und handelt es sich bei aktuellen Kursschwächen um Risiken - oder um strategische Einstiegschancen? In unseren aktuellen Analysen werfen wir einen Blick auf Geschäftsmodelle, Quartalszahlen, Markttrends und Chartbilder, um einzuordnen, welche Chancen und Risiken sich für Investoren wirklich ergeben.

Nvidia (NVDA):

Nvidia Aktienanalyse

Salesforce (CRM):

Salesforce Aktienanalyse

Palo Alto Networks (PANW):

Palo Alto Aktienanalyse

