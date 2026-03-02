Die Silberpreise erreichten am Morgen 95 US-Dollar pro Unze. Der Silberanalyst Philip Newman erklärte pv magazine, dass die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten voraussichtlich die Investitionsnachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold und Silber weiterhin ankurbeln werden. von pv magazine Global Nachdem die Silberpreise Ende Januar (29. Januar) einen Rekordwert von 121,62 US-Dollar pro Unze erreicht hatten, stabilisierten sie sich in den vergangenen zwei Wochen zwischen 70 und 90 US-Dollar pro Unze. Nun steigen sie wieder und erreichten am Montagmorgen 95,80 US-Dollar pro Unze. "Die eskalierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
