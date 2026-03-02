Der Hauptdarlehensgeber und ein weiterer Investor haben bereits zugesagte Finanzmittel gestoppt. Daher sucht der Insolvenzverwalter nun neue Investoren für den Solarreinigungsspezialisten Sun-X GmbH. Die Sun-X GmbH aus dem oberbayerischen Fraunberg hat beim zuständigen Amtsgericht Landshut einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht gab dem Antrag des Photovoltaik-Unternehmens statt und bestellte Rechtsanwalt Marc-André Kuhne von der Kanzlei DKR Kuhne Dr. Raith zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
