Beirut - Die libanesische Regierung hat die jüngsten Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz für illegal erklärt.



"Wir verkünden ein Verbot der militärischen Aktivitäten der Hisbollah und beschränken ihre Rolle auf den politischen Bereich", sagte der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam am Montag. Zudem erklärte er die Ablehnung jeglicher militärischer oder sicherheitspolitischer Operationen, die von libanesischem Territorium aus außerhalb des Rahmens legitimer Institutionen durchgeführt würden.



Salam fügte hinzu, dass alle Aktivitäten der Hisbollah "illegal" seien, und forderte die Sicherheitskräfte auf, "jegliche Angriffe von libanesischem Territorium aus zu verhindern". Zugleich bekräftigte er das eigene Engagement für die Einstellung der Feindseligkeiten mit Israel und die Wiederaufnahme der Verhandlungen.



Die Hisbollah hatte in der Nacht erstmals seit dem Waffenstillstand von 2024 Raketen auf Israel abgefeuert - Israel reagierte mit massiven Luftangriffen im Libanon. Die tatsächlichen Folgen des Verbots der militärischen Aktivitäten durch die libanesische Regierung sind unklar, insbesondere, was die Durchsetzung angeht.





© 2026 dts Nachrichtenagentur