Kiew/Berlin - Vor seiner Reise in die USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.



Bei dem Gespräch habe man unter anderem die Positionen im Vorfeld des Treffens des Bundeskanzlers mit US-Präsident Donald Trump in Washington abgestimmt, teilte Selenskyj am Montag mit. Zudem habe ihn Merz über seinen Besuch in China und seine dortigen Treffen informiert. China verfüge demnach über viele Instrumente, mit denen es Russland und dessen Bereitschaft, den Krieg zu beenden, erheblich beeinflussen könne.



Darüber hinaus habe er den Kanzler über die Lage an der Front und den Bedarf der Ukraine an Luftabwehrraketen informiert, so Selenskyj. Geheimdienstinformationen deuteten auf mögliche russische Angriffe hin, weshalb es jetzt so wichtig sei, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Schutz zu gewährleisten. Auch die Verhandlungen zur Erreichung des Friedens in der Ukraine und, wie diese angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten vorangebracht werden können, wurden dem ukrainischen Präsidenten zufolge in dem Telefonat besprochen.





