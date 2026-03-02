Ende Februar hat Deutschland bei der installierten Offshore-Windenergieleistung die Marke von 10 GW geknackt. Nur Großbritannien hat in Europa mit 16 GW Offshore-Leistung mehr Windenergieanlagen auf hoher See am Laufen. Mit der Inbetriebnahme von drei Offshore-Windkraftanlagen in den Windparks He Dreiht und Borkum Riffgrund 3 Ende Februar 2026 hat Deutschland die Marke von 10 Gigawatt (GW) installierter Offshore-Windkraftleistung überschritten. Grundlage sind Auswertungen des Marktstammdatenregisters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
