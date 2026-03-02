Der deutsche Mittelstand spürt zunehmend stärkere Konkurrenz aus China. Demnach sehen sich 19 Prozent der rund 3,9 Millionen mittelständischen Betriebe in Deutschland wachsendem Wettbewerbsdruck ausgesetzt.
Wie aus der Sonderumfrage der KFW hervorgeht, zählt für 13 Prozent der Mittelständler der Wettbewerb mit China bereits zu den größten geschäftlichen Herausforderungen. Neben günstigen Preisen machen chinesische Firmen demnach auch mit einer steigenden Produktqualität Druck. Besonders betroffen sind davon Industrie sowie Groß- und Einzelhandel. Zugleich profitieren laut Studie ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
