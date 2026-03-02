Der 83-Milliarden-Dollar-Deal ist geplatzt. Das könnte für Netflix der Startschuss für die nächste Rally sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|81,27
|81,38
|15:24
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:42
|BARCLAYS stuft NETFLIX COM INC auf 'Equal Weight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen...
|14:30
|JPMorgan resumes Netflix stock at Overweight on content strength
|14:06
|Warner-Deal vom Tisch: Netflix zurück im Rallyemodus?
|Der 83-Milliarden-Dollar-Deal ist geplatzt. Das könnte für Netflix der Startschuss für die nächste Rally sein Den vollständigen Artikel lesen ...
|13:21
|Öl im Fokus | Netflix zieht sich zurück | CrowdStrike vor Zahlen
|12:13
|Ted Sarandos on Netflix Nixing Warner Bros. Bid, Trump's Role, David Ellison, and How the Streamer Is Closer to Cinema Owners Than Ever
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|81,37
|-0,12 %