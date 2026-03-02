Hamburg (ots) -Bibel TV hat mit Bernd Schlötterer, CEO und Gründer des Lizenzhandels- und Produktionshauses Palatin Media, einen exklusiven Deal über zehn aktuell produzierte Filme der US-amerikanischen Angel Studios abgeschlossen. Palatin Media ist auch Teilhaberin des Filmverleihs Kinostar. Das Filmpaket wird ab April jeweils ein Jahr nach dem Kinostart durch Kinostar in Deutschland exklusiv bei Bibel TV im deutschen Free-TV laufen.Zu Beginn zeigt Bibel TV am Do., den 09. April um 20:15 Uhr das 2024 erschienene Historiendrama "Bonhoeffer" des Filmemachers Todd Komarnicki - eine Biografie des 1945 von Nationalsozialisten ermordeten Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Weitere Filme folgen, darunter der Animationsfilm "Der König der Könige" nach dem Roman "The Life of Our Lord" von Charles Dickens. Teil des Pakets sind darüber hinaus die Titel "Homestead", "Brave the Dark", "The Last Rodeo", "Sight", "Wahrheit und Verrat - Truth & Treason", "Die Schule des Mutes - Rule Breakers" sowie "Sound of Hope" und "Zero AD". Das Filmpaket bildet eine breit gefasste Palette an starken Filmgenres ab, um für Bibel TV auch neue, jüngere Zielgruppen zu erschließen.Aus der Produktion der Angel Studios, deren Schwerpunkt u.a. die Verfilmung christlicher Inhalte ist, stammt auch die Serie "The Chosen", die auf Bibel TV und in der Bibel TV-Mediathek zu sehen ist."Wir freuen uns sehr, dass Bibel TV mit den exklusiven Ausstrahlungsrechten an zehn hochwertig produzierten, aktuellen Filmen seine Rolle als werteorientiertes Vollprogramm in der deutschen Medienlandschaft verfestigen kann", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin von Bibel TV. "Als christliches Medienhaus sind wir stolz, unser Profil sowohl in den klassischen Medien als auch im Online-Bereich systematisch weiter entwickeln und ausbauen zu können und dabei auf eine Vielfalt an unterschiedlichem Content zugreifen zu können.""Wir freuen uns außerordentlich über die ausgebaute Zusammenarbeit mit Bibel TV" sagt Bernd Schlötterer, Geschäftsführer Palatin Media. "Bibel TV ist der ideale Partner für den wunderbaren Film-Slate", so Schlötterer weiter. Michael Rösch, Geschäftsführer von Kinostar, ergänzt: "Wir können uns keinen besseren Sender für unsere Angel Studios Filme vorstellen als Bibel TV und freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit, die von unserem Mitgesellschafter und Co-Geschäftsführer Bernd Schlötterer auf den Weg gebracht wurde."Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Über Palatin Media: Die Aktivitäten der Palatin Media umfassen Lizenzhandel, Weltvertrieb, fiktionale und non-fiktionale Produktion, AVoD- & SVoD Kanäle sowie die FAST Channels TOP TRUE CRIME, TOP FILME, TOP SERIEN, TOP SCI-FI, NARUTO & YU GI OH!. Die Firma wurde 2011 in München vom langjährigen Tele München Geschäftsführer + Gesellschafter Bernd Schlötterer gegründet, zu dessen Unternehmensgruppe unter anderem auch Beteiligungen an Kinostar Filmverleih, an der Schweizer Entertainment Programm AG (ehemals Teleclub Programm AG), der Kino- & TV Produktionsgesellschaft Aventin, dem FAST Channel Betreiber Fast Media und dem Weltvertrieb & FAST Channel - Betreiber Rocket Rights Booster gehören.Über Kinostar: Kinostar hat einen Output-Deal mit dem US-Studio Angel Studios und bringt die Angel Filme in die Kinos und auf Home Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz heraus.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6227056