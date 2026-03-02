Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Auch im bisherigen Jahresverlauf sind die Zahlen deutlich höher. Insgesamt stiegen die Handelsumsätze an der SIX im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent auf 104,4 Milliarden Franken. Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab