Humanoide Robotik: Schaeffler erweitert weltweites Partnernetzwerk und kooperiert mit Leju Robotics in China
Herzogenaurach, Deutschland/Suzhou, China | 2. März 2026 | Die Motion Technology Company Schaeffler hat eine Partnerschaft mit Leju Robotics Technology Co., Ltd. vereinbart, einem führenden chinesischen Technologieunternehmen im Bereich humanoide Robotik. Neben bestehenden Partnerschaften mit namhaften Herstellern in Europa und den USA ist dies die erste Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen und ein wichtiger Schritt für Schaeffler, seine Präsenz im weltweiten Humanoid-Ökosystem auszubauen. Ziel der Kooperation ist es, den Einsatz von humanoiden Robotern in industriellen Anwendungsbereichen wie zum Beispiel intelligente Fabrikinspektion, Unterstützung bei Gerätebedienung, Logistik und Mensch-Roboter-Kollaboration voranzutreiben. Bis 2035 plant Schaeffler, eine mittlere vierstellige Zahl an Humanoiden in seine Produktion zu integrieren.
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Neben dem klassischen Kerngeschäft setzt Schaeffler gezielt auf neue Wachstumsfelder, darunter auch den Bereich humanoide Robotik. Mit Leju Robotics gewinnen wir einen starken, innovativen Partner in einem der dynamischsten Wachstumsmärkte für Humanoide. Mit unseren acht Produktfamilien und unserer jahrzehntelangen Fertigungsexzellenz sowie Innovationskraft sind wir hier hervorragend positioniert. Die Kooperation ist ein Beleg dafür, dass wir als verlässlicher und starker Partner im globalen Humanoid-Ökosystem angekommen sind."
Zhendong Ke, Vice President von Leju Robotics, sagt: "Schaeffler verfügt über tiefgehende Expertise in High-End-Anlagenfertigung und industrieller Automatisierung, während Leju Robotics Einblicke in Forschung, Entwicklung und Industrialisierung humanoider Roboter bietet. Diese Kooperation wird die jeweiligen Stärken beider Parteien bündeln und sich auf industrielle Anwendungsszenarien, Datensammlung, Modelliteration sowie technologische Weiterentwicklung der nächsten Generation konzentrieren. Mit vereinter Innovationskraft entlang der industriellen Wertschöpfungskette tragen wir zum Aufbau eines offenen und für alle vorteilhaften Ökosystems für humanoide Roboter bei."
Bevorzugter Technologiepartner für die humanoide Robotik
Dr. Yilin Zhang, Regional CEO Greater China, sagt: "Die humanoide Robotik ist eines der strategischen Geschäftsfelder von Schaeffler und besitzt insbesondere in China ein enormes Marktpotenzial. Die Unterzeichnung dieser strategischen Kooperationsvereinbarung ist ein wichtiger Schritt nach der Gründung eines eigenständigen Humanoid-Unternehmens vor Ort. Mit einer offenen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit wollen wir unsere Präsenz im chinesischen Industrie-Ökosystem weiter stärken. Gemeinsam mit hervorragenden Partnern wie Leju Robotics freuen wir uns, die Entwicklung der humanoiden Roboterindustrie aktiv voranzutreiben."
