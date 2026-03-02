Ein neu entwickeltes Material kann Solarenergie ohne den Umweg über Photovoltaik oder andere Stromerzeuger mehrere Tage lang speichern und als Wasserstoff wieder abgeben. Der an der Universität Ulm und der Friedrich-Schiller-Universität Jena entwickelte Prozess ist reversibel und hat einen Wirkungsgrad von 72 Prozent. Ein Forschungsteam der Universität Ulm und der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter Beteiligung des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien in Jena hat nach eigenen Angaben ein Material entwickelt, das die Energie des Sonnenlichts über mehrere Tage speichern und anschließend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
