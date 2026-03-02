EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ams OSRAM schließt Verkauf des Unterhaltungs- & Industrielampengeschäfts an Ushio Inc. erfolgreich ab Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment-and-Industry-Lamps an Ushio Inc. (Japan) abgeschlossen

Transaktionswert: 114 Mio. EUR (zahlungsmittel- und schuldenfrei)

Umsetzung des Entschuldungsplans weiterhin klar auf Kurs Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (2. März 2026) -- ams OSRAM hat den Verkauf seines Geschäftsbereichs Entertainment-and-Industry-Lamps an Ushio Inc. (Japan) erfolgreich abgeschlossen. Der Transaktionswert beläuft sich auf 114 Mio. EUR. "Der erfolgreiche Abschluss des Verkaufs unseres Unterhaltungs- und Industrielampengeschäfts an Ushio markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg", sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. "Die Transaktion unterstützt konsequent unsere Strategie zur Entschuldung der Bilanz und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus konsequent auf den Ausbau eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Digital Photonics zu richten." Konsequente Umsetzung des Deleveraging-Plans Am 30. April 2025 hatte ams OSRAM einen beschleunigten und umfassenden Entschuldungsplan vorgestellt. Ziel ist es, einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) von unter 2 zu erreichen. Dieser Plan wird durch mehrere komplementäre Maßnahmen unterstützt. In diesem Zusammenhang hatte das Unternehmen zwei wesentliche Transaktionen angekündigt. Am 29. Juli 2025 gab ams OSRAM die erste dieser Transaktionen bekannt: den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment und Industry Lamps an Ushio Inc. zu einem zahlungsmittel- und schuldenfreien Kaufpreis von 114 Mio. EUR. Ushio Inc. (https://www.ushio.co.jp), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter optischer Technologien. Die Transaktion umfasst Produktionsstandorte in Berlin, insgesamt rund 500 Mitarbeitende, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie das zugehörige geistige Eigentum. Die Transaktion wurde heute erfolgreich vollzogen. Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Emitter- und Sensortechnologien zu bieten. "Sense the power of light" - unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 19.000 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in über 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube Für weitere Informationen Investor Relations

