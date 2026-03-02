EQS-News: Casa Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Casa Minerals gibt seine ambitionierte Explorationsplanung für 2026 für die Congress-Goldmine und die Arsenault-Projekte bekannt



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 2. März 2026) - Casa Minerals Inc. (TSXV: CASA) (OTCQB: CASXF) (FSE: 0CM) (das "Unternehmen" oder "Casa") gibt bekannt, dass es dass es seine Mineralienvorkommen in Arizona (USA) und British Columbia (Kanada) im Jahr 2026 einem erweiterten Explorationsprogramm unterziehen wird. Explorationsstrategie für 2026 Als Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage nach Ressourcen und Rohstoffen treibt Casa ehrgeizige Explorations- und Entwicklungspläne für seine wichtigsten Mineralliegenschaften voran: Projekt Congress Goldmine (Arizona, USA) - Fortgeschrittene Exploration und Erschließung mit Schwerpunkt auf Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen

Gold-Kupfer-Projekt Arsenault (British Columbia, Kanada) - Exploration nach Kupfer, Gold und Silber mit fortschrittlicher geophysikalischer Fernerkundung Die strategische Positionierung des Unternehmens mit Projekten in zwei Ländern bietet operative Flexibilität, um das ganze Jahr über aktive Explorationsprogramme auf verschiedenen Lagerstätten aufrechtzuerhalten. Stand des Projekts Congress-Goldmine Die Congress Goldmine, historisch einer der größten Gold- und Silberproduzenten Arizonas, ist eine vielversprechende Lagerstätte mit umfangreichen historischen Produktionsdaten. Historische Hintergrundinformationen zur Fundstätte: Die früheren Betreiber haben Ressourcenschätzungen und Produktionszahlen für die Congress Goldmine gemeldet. Diese früheren Schätzungen werden ausschließlich zum Zwecke der Bereitstellung von Hintergrundinformationen offengelegt und wurden nicht von einer derzeit qualifizierten Person überprüft. Die historischen Schätzungen entsprechen nicht den aktuellen NI 43-101-Standards, werden nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven eingestuft und sollten nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten von einer qualifizierten Person durchgeführt, um die früheren Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Casa behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Frühere Betreiber, unter anderem Echo Bay Mines, meldeten in bestimmten Zonen Schätzungen im Bereich von 400.000 bis 500.000 Tonnen mit Gehalten von etwa 0,3 opt (9,33 g/t) Gold. Die Mine produzierte im Laufe ihrer intermittierenden Betriebszeit bis 1992 etwa 400.000 bis 500.000 Unzen Gold. Explorationsziele für 2026: Das Casa-Programm für 2026 für die Congress Goldmine zielt auf Folgendes ab: Durchführung systematischer Bohrungen, um das Projekt und seine erweiterte potenzielle Mineralisierung auf die Ressourcenstandards gemäß NI 43-101 zu bringen.

Aufbauen auf den Bestätigungsbohrprogrammen des Unternehmens, die Teile der historischen Daten validiert haben

Festlegung eines klaren Weges für eine schnelle Ressourcenbestimmung und Projektentwicklung

Ausweitung der Exploration in den vorrangigen Zielgebieten, die durch die Zusammenstellung historischer Daten und aktueller Bohrungen identifiziert wurden Die bisherigen Bestätigungsbohrungen des Unternehmens haben in Verbindung mit der umfangreichen Zusammenstellung historischer Daten einen Rahmen für die systematische Ressourcenabgrenzung gemäß modernen Standards geschaffen. Stand des Projekts Arsenault Das Erzprojekt Arsenault (Kupfer-Gold-Silber) im Norden von British Columbia hat nach Abschluss einer hochmodernen geophysikalischen Untersuchung mittels 3D-induzierter Polarisation (IP) im Jahr 2025 erhebliche Fortschritte gemacht. Ergebnisse der 3D-IP-Untersuchung aus dem Jahr 2025: Die kürzlich abgeschlossene 3D-IP-Untersuchung des Bodens hat überzeugende geophysikalische Signaturen erzeugt, die das Management, das umfangreiche Erfahrung mit ähnlichen geologischen Gegebenheiten hat, als sehr vielversprechend einstuft. Zu den Highlights gehören: Bedeutende Aufladbarkeitsanomalien , die auf potenzielle Sulfidmineralisierung hindeuten

Dreidimensionale geophysikalische Signaturen mit erheblicher Ausdehnung und Kontinuität

Starke Korrelation mit früheren Ergebnissen von luftgestützten elektromagnetischen Untersuchungen aus dem Jahr 2017

Identifikation mehrerer Bohrziele mit hoher Priorität Die IP-Untersuchung umfasste eine Fläche von etwa 12 Quadratkilometern mit 60 km Untersuchungslinien unter Verwendung hochdichter Datenerfassung mit modernster Instrumentierung. Explorationspläne für 2026: Für beide Vorkommen wird derzeit eine detaillierte Explorationsplanung durchgeführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass nach Abschluss der Planung in nachfolgenden Pressemitteilungen umfassende technische Einzelheiten und spezifische Programmparameter für die Projekte Congress und Arsenault bekannt gegeben werden. Anmerkungen der Geschäftsführung "Casa ist gut aufgestellt, um von der Erholung der Rohstoffmärkte zu profitieren, da das Unternehmen über zwei vielversprechende Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien verfügt", erklärte President und CEO Farshad Shirvani. "Im Falle von Congress haben wir einen klaren Weg nach vorn, um in einem traditionell produktiven Goldbergbaugebiet Ressourcen gemäß modernen Standards zu bestimmen. Bei Arsenault haben unsere jüngsten geophysikalischen Arbeiten vielversprechende Bohrziele identifiziert, die Signaturen aufweisen, die vergleichbar sind mit solchen, denen unser Team in ähnlichen Gegebenheiten bereits erfolgreich bis zur Entdeckung gefolgt ist. Wir freuen uns auf eine aktive Bohrsaison 2026 an beiden Standorten." Qualifizierte Person Erik Ostensoe, P.Geo., Direktor und Chefgeologe des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Informationen über Casa Minerals Inc. Casa Minerals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Gold, Kupfer und strategischen Mineralien in Nordamerika spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über einen Anteil von 90 % an der historischen Congress Goldmine in Arizona und treibt mehrere Projekte in British Columbia voran, darunter das Arsenault-Projekt (Kupfer-Gold-Silber). Das erfahrene Managementteam von Casa hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Erschließung und Entwicklung wirtschaftlich nutzbarer Mineralvorkommen einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.casaminerals.com . Im Namen des Vorstands Farshad Shirvani, M.Sc. Geologie

President, CEO und Director Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Casa Minerals Inc.

Farshad Shirvani, President & CEO

Telefon: +1 (604) 678-9587

E-Mail: contact@casaminerals.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen, aber sind nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich: der Explorationspläne und -programme des Unternehmens für 2026; erwarteter Bohrungen im Rahmen der Projekte Congress und Arsenault; Erwartungen bezüglich der Ressourcenbestimmung; des Potenzials, Projekte auf NI 43-101-konforme Standards zu bringen; Interpretationen geophysikalischer Daten; Mineralisierungspotenzial und die Auswirkungen der Rohstoffmarktsituation auf die Strategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Ansichten und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Solche Faktoren umfassen, ohne Einschränkung: Unsicherheiten bezüglich der Explorationsergebnisse; Risiken im Zusammenhang mit der Genauigkeit und Vollständigkeit historischer Daten; Schwankungen in der Mineralisierung und dem Gehalt; die spekulative Natur der Mineralienexploration; Herausforderungen bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verfügbarkeit der Finanzierung; Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; Betriebliche Gefahren; und andere Risiken in der Mineralienexplorationsbranche. Das Unternehmen hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Sachverhalten führen könnten, doch können auch noch weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich derartige Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Daher sollten sich Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (ENTSPRECHEND DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/285936 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/285936

