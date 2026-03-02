© Foto: Federico Gambarini/dpaVodafone kooperiert mit Amazon Leo, um 4G- und 5G-Masten in entlegenen Regionen Europas und Afrikas via Satellit zu verbinden und Glasfaser zu sparen.Der Telekomkonzern Vodafone hat eine Partnerschaft mit Amazons Low-Earth-Orbit-Satellitennetz Leo angekündigt, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen plant, damit Mobilfunkmasten in schwer zugänglichen Regionen Europas und Afrikas zu verbinden. Vodafone betont, dass die Lösung teure Glasfaserinstallationen ersetzen soll und gleichzeitig die Versorgung in entlegenen Gebieten verbessert. Zunächst soll Amazon Leo in Deutschland und weiteren europäischen Ländern eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt will Vodafone die Technologie über seine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE