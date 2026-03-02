EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 16:02 CET/CEST

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 4.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 146.819 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 23.02.2026 2.544 0,00% 75,5281 192.143 AQEU 23.02.2026 7.307 0,01% 75,4934 551.630 CEUX 23.02.2026 5.037 0,00% 75,5242 380.415 TQEX 23.02.2026 16.112 0,01% 75,4882 1.216.266 XETA 24.02.2026 2.237 0,00% 78,0120 174.513 AQEU 24.02.2026 5.596 0,00% 77,7450 435.061 CEUX 24.02.2026 4.330 0,00% 77,5952 335.987 TQEX 24.02.2026 13.837 0,01% 77,8042 1.076.577 XETA 25.02.2026 2.805 0,00% 77,1320 216.355 AQEU 25.02.2026 8.453 0,01% 77,1534 652.178 CEUX 25.02.2026 4.494 0,00% 77,1688 346.797 TQEX 25.02.2026 15.248 0,01% 77,1123 1.175.808 XETA 26.02.2026 2.162 0,00% 76,1754 164.691 AQEU 26.02.2026 8.542 0,01% 76,0602 649.706 CEUX 26.02.2026 4.565 0,00% 75,8729 346.360 TQEX 26.02.2026 16.731 0,01% 76,1222 1.273.601 XETA 27.02.2026 1.935 0,00% 76,6816 148.379 AQEU 27.02.2026 7.478 0,01% 76,6984 573.551 CEUX 27.02.2026 3.280 0,00% 76,6526 251.421 TQEX 27.02.2026 14.126 0,01% 76,7016 1.083.487 XETA Gesamt 146.819 0,11% 76,5904 11.244.927

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 617.962 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand