Die Investitionsbeiträge für Photovoltaik-Anlagen haben in diesem Jahr einen Anspruch auf einen durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) von 3,75 oder 4,28 Prozent. Die neuen Sätze liegen niedriger als im Jahr 2024. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat am Montag den nominalen durchschnittlichen Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) für Investitionen in Produktionsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen, für das Jahr 2026 festgelegt. Bei Investitionsbeiträgen für Fördergesuche in diesem Jahr liegt er für Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland