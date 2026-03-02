Die Energiewende war in den vergangenen fünf Jahren ein Paradebeispiel für einen Boom-und-Bust-Zyklus an den Kapitalmärkten. Zwischen 2019 und Anfang 2021 trieben Nullzinsen, staatliche Stimuli und politische Dekarbonisierungsprogramme die Bewertungen von Solar-, Wind- und Wasserstofftiteln auf Rekordniveaus. Mit dem Inflationsschub, steigenden Zinsen und massiven Lieferkettenproblemen folgte eine mehrjährige Korrektur. Margenerwartungen wurden zurückgenommen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab