EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 16:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 - Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 02. März 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 - Woche 1 vom 23. Februar bis 27. Februar 2026 /

1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 1.533.657 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 23. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 23. Februar 2026 310.500 45,4998 Xetra 24. Februar 2026 271.254 46,4518 Xetra 25. Februar 2026 270.750 46,6491 Xetra 26. Februar 2026 211.153 47,2231 Xetra 27. Februar 2026 470.000 45,6799 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 1.533.657 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand