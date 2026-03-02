Anzeige
Mehr »
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
02.03.2026 16:30 Uhr
124 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Berenberg: Märkte Monitor 02.03.2026

02.03.2026 -

Nahost-Eskalation: Auswirkungen auf Märkte und Portfolios

Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich dramatisch zugespitzt: Nach Wochen intensiver Verhandlungen, Drohungen und Truppenverschiebungen haben Israel und die USA den Iran präventiv angegriffen. Erste Berichte deuteten auf "chirurgische" Schläge hin, doch Präsident Trumps achtminütiges Video spricht von einer "anhaltenden" Militäroperation mit potenziellen US-Verlusten - "Boots on the Ground", also die tatsächliche Präsenz von Truppen in dem Kriegsgebiet, sind somit nicht vollständig ausgeschlossen, trotz Trumps Wahlkampfrhetorik gegen langwierige Interventionen vor den Zwischenwahlen. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen teilen wir hier eine strukturierte Analyse der potenziellen Auswirkungen auf Energiepreise, Aktien, Anleihen und unser Portfolio-Setup.

Ölpreise: Vorlaufender Anstieg und Hormus als Gamechanger

Die Märkte haben den Konflikt zumindest teilweise vorweggenommen: Der Rohölpreis (Brent) ist bereits spürbar gestiegen und notierte bereits im Vorfeld der Eskalation bei 70-80 USD pro Barrel - ein Plus von über 20 % seit Jahresbeginn. Historisch folgten geopolitischen Schocks im Nahen Osten oft initiale Anstiege um bis zu 10 %, gefolgt von Gewinnmitnahmen und mittelfristig niedrigeren Preisen ("Sell-the-News"-Effekt).

Das entscheidende Risiko ist jedoch die Straße von Hormus: Durch diese Engstelle zwischen dem Oman und dem Iran fließen rund 20 % des globalen Öls - eine Schließung (wie nun vom Iran angedroht) könnte den Brent-Ölpreis schnell auf 100 USD oder mehr treiben. Experten von Goldman Sachs und Deutsche Bank warnen vor Preisen bis 120 USD, was die Weltwirtschaft belasten würde.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Berenberg Märkte Monitor.

© 2026 Asset Standard
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.