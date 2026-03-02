New York - Der deutliche Ölpreisanstieg infolge des Iran-Kriegs hat am Montag die US-Börse nur moderat belastet. Nach einem schwächeren Auftakt schlugen die wichtigsten Indizes einen Erholungskurs ein, der gestützt wurde von einer besser als erwarteten Stimmung in der US-Industrie. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 48.841 Punkte, womit sein bisheriger Jahresgewinn auf 1,6 Prozent zusammenschmolz. Mitte Februar noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
