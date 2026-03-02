Börse unter Druck! Krieg, Nvidia-Schwäche & Inflationsangst - Gold, Öl, DAX, BTC & Aktien im Fokus

Anzeige / Werbung

Die Börsen stehen weiter unter Druck: Während der DAX in der Vorwoche nur leicht zulegen konnte, belasteten schwächere US-Indizes und enttäuschende Tech-Ausblicke die Stimmung der Anleger. Besonders die Reaktion auf die Zahlen von NVIDIA zeigte, wie nervös der Markt derzeit ist - nach einem kurzen Anstieg folgten deutliche Abgaben, die aufgrund der hohen Indexgewichtung auch die Gesamtmärkte nach unten zogen. Zusätzlich verstärken geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Unsicherheit: Der Konflikt treibt vor allem sichere Häfen wie Gold nach oben, während auch Ölpreise wegen möglicher Lieferengpässe anziehen. Anleger richten ihren Blick damit zunehmend auf Rohstoffe, Kryptowährungen wie Bitcoin und defensive Assets, während Aktien kurzfristig anfällig bleiben.

Neben geopolitischen Risiken rücken auch Konjunktur- und Inflationsdaten wieder stärker in den Fokus. Höhere Erzeugerpreise in den USA schüren die Sorge, dass Zinssenkungen der US-Notenbank später kommen könnten als erhofft - ein schwieriges Umfeld für Wachstumstitel und zinssensitive Branchen. Unternehmensseitig stehen aktuell zahlreiche Einzelwerte im Rampenlicht: Apple versucht mit neuen Produkten einen möglichen Trendwechsel einzuleiten, während Netflix von Entwicklungen im Mediensektor profitiert. Gleichzeitig zeigen Einzelhändler und Finanzwerte gemischte Signale, was die Marktbreite weiter schwächt. Insgesamt bleibt die Lage fragil: Zwischen Inflationsangst, Kriegssorgen und Unternehmensnews müssen Anleger mit erhöhter Volatilität rechnen - Chancen entstehen vor allem dort, wo starke Trends klar erkennbar sind.

