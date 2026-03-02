© Foto: Netflix MediaJPMorgan stuft Netflix hoch, weil KI Personalisierung und Werbung verbessern und Content günstiger machen soll. Dazu winken mehr Cashflow und Rückkäufe 2026.Künstliche Intelligenz (KI) ist für Netflix aus Sicht von JPMorgan eher Rückenwind als Risiko. Die US-Bank hat laut CNBC die Beobachtung des Streaming-Konzerns wieder aufgenommen und stuft die Aktie nun auf "Kaufen" hoch, nachdem sie sie zuvor mit "Neutral" bewertet hatte. Analyst Doug Anmuth setzt das Kursziel auf 120 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von 25 Prozent. Es liegt damit unter seiner früheren Marke von 124 US-Dollar. Allein in der vergangenen Handelswoche steigerte sie ihren Wert um ein Viertel. Die Heraufstufung …Den vollständigen Artikel lesen
