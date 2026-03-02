Zürich - Der Angriff der USA und Israels auf den Iran hat die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt geschickt. Getrieben wurden die Unsicherheiten dabei vor allem vom Ölpreis, der deutlich anzog. Das iranische Regime hat die für den Öl- und Gastransport wichtige Strasse von Hormus geschlossen. Dadurch fällt ein beträchtlicher Teil der globalen Produktion aus. Bei einem längerfristigen Anhalten der Blockade könnten die Energiepreise deutlich steigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
