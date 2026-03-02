Paris / London / Zürich - Der Iran-Krieg hat die Aktienmärkte in Europa am Montag unter Druck gebracht. Besonders deutlich sackten vor allem Tourismusaktien ab. Die Öl- und Gasbranche profitierte hingegen von kräftig steigenden Öl- und Gaspreisen. Der EuroStoxx 50 verlor 2,47 Prozent auf 5.987,02 Punkte. Damit gab der Leitindex der Eurozone seine Gewinne aus dem vergangenen Monat fast vollständig ab. Ausserhalb der Euroregion sank der britische Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab