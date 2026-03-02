Die globale Veranstaltungsreihe bringt Führungskräfte aus den Bereichen Kundenerfahrung, Marketing und digitales Geschäft beim CX Forum East, CX Forum West und CX Summit EMEA zusammen

Forrester Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Agenda für seine globale Veranstaltungsreihe zum Thema Kundenerfahrung (CX) bekannt gegeben: CX Summit EMEA, die vom 8. bis 10. Juni 2026 in Amsterdam stattfindet;CX Forum East das vom 16. bis 17. Juni 2026 in New York City stattfindet, und CX Forum West, das vom 29. bis 30. Juni 2026 in San Francisco stattfindet.

Heute stehen Führungskräfte aus den Bereichen CX, Marketing und Digital Business unter zunehmendem Druck, KI zu nutzen, um intelligentere End-to-End-Kundenreisen zu gestalten, Services zu automatisieren, KI-Agenten zu operationalisieren und echte Personalisierung in großem Maßstab zu liefern und das alles, während das Vertrauen der Verbraucher auf einem historischen Tiefstand ist. KI verspricht zwar, die Messlatte für Geschwindigkeit und Effizienz höher zu legen, aber hinter jeder Kundenerfahrung steht eine Grundlage, die KI allein nicht schaffen kann. Um Vertrauen aufzubauen, müssen Unternehmen menschliche Kreativität, Kontext, Kundenidentität und hochwertige Daten in jede Kundeninteraktion einfließen lassen. Das diesjährige Thema "Build The Experience AI Can't" (Erlebnisse schaffen, die KI nicht kann) wird Führungskräfte dazu befähigen, den Fokus von mehr KI auf bessere Erlebnisse zu verlagern, die von Menschen und KI gemeinsam geschaffen werden.

Bei den Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer Zugang zu den neuesten Forschungsergebnissen, Frameworks und Erkenntnissen von Forrester, um in diesem KI-Zeitalter führend zu sein und bessere Kundenergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus können die Teilnehmer an speziellen Programmen teilnehmen, darunter das nur auf Einladung zugängliche Executive Leadership Exchange, immersive Erlebnisse, die CX-Abenteuer simulieren, eine Feier zu Ehren der Total Experience Honorees von Forrester und ein neues Future-Leaders-Programm, das für junge Fachkräfte konzipiert ist, die von erfahrenen Sponsoren in ihren Unternehmen nominiert wurden.

Die Keynote-Sessions der diesjährigen CX-Veranstaltungsreihe umfassen:

Maximieren Sie Ihre Total Experience mit dem EX-Index von Forrester: Bislang stützte sich der Nachweis, wie die Mitarbeitererfahrung (EX) den Marken- und Kundenwert steigert, weitgehend auf indirekte Belege. In dieser Session wird der erweiterte Total Experience Score von Forrester vorgestellt, der zeigt, wie sich Veränderungen in der Mitarbeiterstimmung und im Mitarbeiterengagement in stärkeren Geschäftsergebnissen, höherer Kundenzufriedenheit und Wachstum niederschlagen.

Misstrauen im Zeitalter der KI: Da KI-generierte Inhalte, Deepfakes und Automatisierung die Realität verwischen, hinterfragen Verbraucher alles. Diese Keynote untersucht, wie CX-, Marketing- und Digital-Führungskräfte die Erfahrung, die ihre Marke bietet, überdenken müssen, um in einer Zeit des allgegenwärtigen Misstrauens erfolgreich zu sein.

Die menschliche Grundlage des KI-gestützten Unternehmens: Um einen Fahrplan für eine von Menschen und KI gestützte Gesamterfahrung zu erstellen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Marke in einer Welt der KI-Gleichförmigkeit menschlich bleibt. Erfahren Sie, wie Sie eine starke Grundlage für das Unternehmen der Zukunft schaffen können, die KI nicht einfach aus dem Nichts erfinden oder reparieren kann.

"KI verändert jeden Aspekt des Kundenerlebnisses auf eine Weise, die wir uns noch vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können", so Keith Johnston, Vice President und Group Research Director bei Forrester. "Da automatisierte Interaktionen jedoch zur Norm werden und das Vertrauen der Verbraucher immer mehr schwindet, werden diejenigen Marken erfolgreich sein, die KI einsetzen, um den Geschäftswert zu steigern, und gleichzeitig ihre Schwächen akzeptieren nämlich die Unfähigkeit, menschliche Eigenschaften wie Kreativität, Urteilsvermögen, Empathie und Verbundenheit nachzuahmen. Auf den diesjährigen CX-Veranstaltungen lernen Führungskräfte, wie sie KI zielgerichtet einsetzen und bewusst aufbauen können."

Ressourcen:

Registrieren Sie sich für die Teilnahme an Forresters CX Summit EMEA, CX Forum East und CX Forum West.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Sponsoring-Partnerschaft für eine Forrester-Veranstaltung.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir befähigen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitales, Marketing, Vertrieb und Produktmanagement, mutig zu agieren und durch Kundenfokussierung das Wachstum zu beschleunigen. Unser einzigartiges Forschungs- und kontinuierliches Beratungsmodell hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ergebnisse schneller und zuversichtlich umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302891781/de/

Contacts:

Hannah Segvich

hsegvich@forrester.com