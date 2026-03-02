New York - Die US-Börsen haben sich am Montag wenig verändert. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.904 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.880 Punkten knapp im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.990 Punkten 0,1 Prozent im Plus.



Die Wall Street zeigte sich damit von dem Angriff der USA und Israels auf den Iran wenig erschüttert. Analysten wiesen darauf hin, dass viele Anleger eine Eskalation wohl bereits eingepreist hatten. Zudem sei die US-Wirtschaft weniger von Energieimporten durch die Straße von Hormus abhängig. Allerdings biete ein länger andauernder Krieg noch genug Gelegenheiten für Abwärtsspiralen sowie eine globale Rezession.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1691 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8554 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.334 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 146,68 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,25 US-Dollar, das waren 8,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur