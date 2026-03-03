Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten führen der Welt in bedrückender Klarheit vor Augen, wie sehr sich die Kriegsführung verändert hat. Die Bilder vom Wochenende aus Dubai, Katar und anderen Metropolen zeigen, welche zerstörerische Wirkung Drohnen entfalten können - präzise, schwer abzuwehren und oft mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz. Klar ist, Drohnen werden in Zukunft nicht nur die Schlachtfelder beherrschen, sondern auch im zivilen Bereich viele Aufgaben übernehmen. Noch ein Geheimtipp für den Drohnen-Superzyklus ist Neo Battery Materials. In Südkorea produziert das Unternehmen Hochleistungsbatterien für Drohnen, Roboter und Elektromobilität. Dabei schlägt man die chinesische Konkurrenz in Sachen Leistungsfähigkeit deutlich.Den vollständigen Artikel lesen ...
