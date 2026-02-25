Die Sicherheitsarchitektur der Welt ist nicht mehr wie sie war: Die Zukunft der Verteidigung ist autonom, vernetzt und - energiehungrig. Militärische Überlegenheit wird nicht mehr in erster Linie durch die bloße Anzahl stationierter Einheiten bestimmt, sondern durch die Synergie aus autonomer Mobilität, Sensor-Intelligenz und den entsprechenden energetischen Kapazitäten. In diesem Umfeld stellen Akteure wie Rheinmetall mit autonomen Fahrzeugen und Drohnen das militärische Gerät der nächsten Generation bereit. Parallel dazu liefert Hensoldt durch Hochleistungssensorik und KI-gestützte Radarsysteme wie das TRML-4D die notwendige Intelligenz für das Gefechtsfeld von heute. Berichten von Plattformen wie Radartutorial.eu zufolge sind diese Systeme in der Lage, bis zu 1.500 Ziele gleichzeitig in einem Radius von 250 Kilometern zu erfassen und Daten in Sekundenbruchteilen zu verarbeiten. Im Bereich der Energieversorgung unbemannter Fluggeräte schickt sich das kanadisch-südkoreanische Unternehmen NEO Battery Materials gerade an, eine Revolution loszutreten.

