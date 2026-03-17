Sicherheit, Abwehr und Power: Wie Rheinmetall, DroneShield und NEO Battery Materials die Rüstungslogistik revolutionieren

Die geopolitischen Spannungen der letzten Jahre haben eine fundamentale Wahrheit ans Licht gebracht. Sicherheit ist nicht nur eine Frage von Panzern und Soldaten, sondern zunehmend ein Wettlauf um technologische Überlegenheit. Während etablierte, große Unternehmen wie Rheinmetall Rekordaufträge verbuchen und DroneShield den Himmel über unseren Köpfen versucht zu sichern, rückt ein dritter Akteur still und leise in das Zentrum der Macht: NEO Battery Materials. Es geht heute nicht mehr nur darum, wer die beste Drohne baut, sondern auch darum, wer sie am längsten und effizientesten in der Luft hält. In einer Welt, in der Konflikte wie im Iran oder der Ukraine durch autonome Systeme entschieden werden, verschmelzen klassische Rüstung und modernste Batterietechnologie zu einer Einheit. Wir blicken hinter die Kulissen einer Industrie, die gerade jetzt für Investoren völlig neue Chancen bietet.

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