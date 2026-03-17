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zukunftsbilanzen.de
17.03.2026 06:46 Uhr
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Sicherheit, Abwehr und Power: Wie Rheinmetall, DroneShield und NEO Battery Materials die Rüstungslogistik revolutionieren

Die geopolitischen Spannungen der letzten Jahre haben eine fundamentale Wahrheit ans Licht gebracht. Sicherheit ist nicht nur eine Frage von Panzern und Soldaten, sondern zunehmend ein Wettlauf um technologische Überlegenheit. Während etablierte, große Unternehmen wie Rheinmetall Rekordaufträge verbuchen und DroneShield den Himmel über unseren Köpfen versucht zu sichern, rückt ein dritter Akteur still und leise in das Zentrum der Macht: NEO Battery Materials. Es geht heute nicht mehr nur darum, wer die beste Drohne baut, sondern auch darum, wer sie am längsten und effizientesten in der Luft hält. In einer Welt, in der Konflikte wie im Iran oder der Ukraine durch autonome Systeme entschieden werden, verschmelzen klassische Rüstung und modernste Batterietechnologie zu einer Einheit. Wir blicken hinter die Kulissen einer Industrie, die gerade jetzt für Investoren völlig neue Chancen bietet.

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Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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