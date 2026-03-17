© Foto: Elbit SystemsDer israelische Verteidigungsspezialist Elbit Systems hat am Dienstagvormittag ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Der Iran-Krieg sorgt für hohe Nachfrage. Elbit Systems profitiert vom globalen Rüstungsboom und aktuellen Konflikten Die von Israel anhaltend geführten militärischen Auseinandersetzungen führen beim Rüstungskonzern Elbit Systems zu einer Sonderkonjunktur, die auf eine ohnehin hohe Nachfrage und starke Auftragseingänge trifft. Das hat der Konzern mit seinen am Dienstagvormittag vorgelegten Quartalszahlen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 11,4 Prozent auf 2,15 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 60 …Den vollständigen Artikel lesen
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