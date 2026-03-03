© Foto: Christian Charisius/dpaBeiersdorf kündigt ein 750-Millionen-Euro-Aktienrückkaufprogramm an - doch der verhaltene Ausblick für 2026 belastet. Margen sollen sinken, das Wachstum bleibt schwach. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf ein durchwachsenes Jahr 2026 ein - und enttäuscht damit die Börse. Zwar kündigte der Hersteller der Marke Nivea ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro an, doch der vorsichtige Ausblick drückte die Aktie deutlich ins Minus. Für 2026 erwartet der Dax-Konzern organisch lediglich einen stagnierenden bis leicht steigenden Umsatz. Die operative Marge (EBIT) ohne Sondereffekte soll leicht unter dem …Den vollständigen Artikel lesen
