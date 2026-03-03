Washington - US-Präsident Donald Trump stellt seine Anhänger auf einen möglicherweise länger dauernden Krieg gegen den Iran ein.



Die Munitionsvorräte der Vereinigten Staaten seien in der mittleren und oberen mittleren Qualitätsstufe noch nie so hoch und so gut wie heute gewesen, schrieb er bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Man verfüge über einen "praktisch unbegrenzten Vorrat" an diesen Waffen. Mit diesen Vorräten könnten Kriege "unbegrenzte Zeit" und sehr erfolgreich geführt werden.



Im "obersten Qualitätsbereich" verfüge man ebenfalls über einen guten Vorrat, sei aber noch nicht ganz dort, wo man hinwolle, so Trump weiter. Grund sei, dass sein Vorgänger Joe Biden zu viele Waffen an die Ukraine abgegeben habe, ohne sie zu ersetzen.



Die USA und Israel setzten ihre Angriffe auf den Iran derweil fort. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden unter anderem Kontrollzentren der Islamischen Revolutionsgarde, iranische Luftabwehrkapazitäten, Raketen- und Drohnenabschussbasen sowie Militärflugplätze zerstört. Der Iran feuerte derweil weiter Raketen auf Israel und andere Länder in der Region ab. Unter anderem wurde dabei die US-Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riad von Drohnen getroffen. Auch die US-Botschaft in Kuwait wurde das Ziel iranischer Drohnen.





