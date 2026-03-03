Globale Partnerschaft mit Hubert fördert faire, präzise und barrierefreie Personalbeschaffung

MILWAUKEE, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ManpowerGroup (NYSE: MAN), das weltweit führende Unternehmen für Personallösungen, gab heute eine globale Partnerschaft mit Hubert bekannt, einem Pionier im Bereich KI-gestützter Vorstellungsgespräche, um seinen Ansatz "Humans First, Digital Always" bei der Personalbeschaffung auszuweiten. Die Partnerschaft unterstreicht die Philosophie der ManpowerGroup, verantwortungsbewusste, nachvollziehbare KI einzusetzen, um die Erfahrungen sowohl für Talente als auch für Unternehmen zu verbessern, während Personalvermittler weiterhin an vorderster Front bei jeder Einstellungsentscheidung stehen.

"Diese Partnerschaft stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Personalbeschaffung, und das gilt sowohl für Bewerber als auch für Arbeitgeber", so Valerie Beaulieu-James, Chief Growth & Innovation Officer bei ManpowerGroup. "Wenn KI die Vorauswahl übernimmt, konzentrieren sich unsere Personalvermittler auf das, was kein Algorithmus nachbilden kann: Potenziale erkennen, Vertrauen aufbauen und Menschen in eine sinnvolle Tätigkeit zu vermitteln. Das ist "The Human Edge" in Aktion.

Da weltweit 72 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, die benötigten Fachkräfte zu finden, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, qualifizierte Bewerber noch effektiver anzuwerben. Da Unternehmen heute Ergebnisse liefern und sich gleichzeitig auf den Wandel von morgen vorbereiten müssen - was ManpowerGroup als "The Now and Next" bezeichnet -, müssen sich auch die Einstellungspraktiken weiterentwickeln. Menschen erwarten Prozesse, die Potenziale erkennen, nicht nur Qualifikationen. Arbeitgeber verlangen Präzision, Fairness und zeitnahen Zugang zu qualifizierten Fachkräften.

Durch strukturierte, KI-gestützte Interviews, die dank Hubert möglich sind, stärkt die ManpowerGroup ihre Fähigkeit, Folgendes zu liefern:

- Qualifizierte Bewerber werden früher im Prozess identifiziert, wodurch Unternehmen wichtige Talente schneller gewinnen können und die Interessenten schnelles Feedback erhalten. Genauere Zuordnung - Strukturierte, kriterienbasierte Vorstellungsgespräche bewerten die Fähigkeiten der Bewerber konsequent anhand der Anforderungen der Stelle und verbessern so die Zufriedenheit sowohl der Unternehmen als auch der zukünftigen Mitarbeiter.

- Jede Person wird anhand derselben transparenten Standards bewertet, was einen gerechteren Prozess unterstützt. Einsatz rund um die Uhr - Mehr als 60 % der Bewerber absolvieren Vorstellungsgespräche außerhalb der üblichen Bürozeiten. Dies gibt Talenten die Flexibilität, Termine nach ihrem eigenen Zeitplan zu vereinbaren, und hilft Unternehmen dabei, qualifizierte Fachkräfte vor der Konkurrenz zu finden.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie früher einen Überblick über qualifizierte, einsatzbereite Fachkräfte erhalten und gleichzeitig die strengen Anforderungen komplexer Einstellungsverfahren einhalten können. Für Fachkräfte bedeutet dies eine zugänglichere und transparentere Erfahrung, die auf ihre Zeitpläne und ihr Potenzial zugeschnitten ist. Gleichzeitig bleiben die abschließende Bewertung, die kontextbezogene Beurteilung und die Einstellungsempfehlungen fest in den Händen der erfahrenen Personalvermittler der ManpowerGroup.

"Jeder Bewerber verdient eine faire, einheitliche Bewertung und einen reibungslosen Ablauf, unabhängig davon, wann und wo er sich bewirbt", sagt Fredrik Östgren, CEO von Hubert. "Hubert macht die Einstellung von Arbeitskräften in großem Maßstab zugänglicher und gerechter - und mit der ManpowerGroup als verlässlichem Partnerunternehmen machen wir diese Vorteile noch mehr Menschen weltweit zugänglich."

Nach erfolgreichen Implementierungen in mehreren Märkten plant die ManpowerGroup, die Partnerschaft im Laufe des Jahres 2026 als Teil ihres umfassenderen KI-gestützten Ökosystems auszubauen, das darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit der Belegschaft zu stärken und die Vertrauenslücke zu schließen. Dazu gehören potenzialbasierte Bewertungen, personalisierte Karriereentwicklung durch MyPath und Arbeitsmarktinformationen aus dem Work Intelligence Lab, die alle unter Berücksichtigung ethischer Grundsätze und unter Einbeziehung menschlicher Entscheidungsträger eingesetzt werden.

ÜBER

ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer für Personaldienstleistungen, unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich rasant wandelnden Welt der Arbeit, indem er Lösungen für das Rekrutieren, Bewerten, Entwickeln und Verwalten der für nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereitstellt. Wir entwickeln jedes Jahr innovative Lösungen für mehrere hunderttausend Unternehmen, versorgen sie mit qualifizierten Fachkräften und finden gleichzeitig sinnvolle, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten für Millionen von Menschen in einer Vielzahl von Branchen und mit unterschiedlichen Qualifikationen.

Hubert ist ein Pionier im Bereich KI-gestützter Vorstellungsgespräche und ermöglicht es Unternehmen, schneller, fairer und intelligenter in großem Umfang einzustellen. Die Plattform führt strukturierte, kriterienbasierte Screening-Interviews durch, die Verzerrungen reduzieren, die Genauigkeit der Zuordnung verbessern und Bewerber rund um die Uhr einbinden - und so sowohl für Fachkräfte als auch für Personalvermittler zu besseren Ergebnissen führen.

