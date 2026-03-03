Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im letzten Jahr einen leicht tieferen Umsatz geschrieben und unter dem Strich klar weniger verdient. Für das laufende Jahr zeichnet sich keine rasche Besserung ab. Der Nettoumsatz nahm im Gesamtjahr um 1 Prozent auf 24,48 Milliarden Franken ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt hätte allerdings ein Wachstum von 3 Prozent resultiert. Der um die volatilen Frachttarife bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
