Drohnenangriffe haben Rechenzentrums-Standorte von Amazons Cloudtochter AWS in Dubai und Bahrain beschädigt. Die Aktie verliert nachbörslich.Amazon Web Services (AWS) meldet, dass Drohnenangriffe an zwei Rechenzentrums-Standorten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und an einem AWS-Standort in Bahrain physische Schäden verursacht haben. In der Folge gingen Teile der Infrastruktur offline und mehrere Cloud-Dienste zeigten "erhöhte Fehlerraten" sowie "eingeschränkte Verfügbarkeit" in der Region. Betroffen waren demnach unter anderem der Compute-Dienst EC2 (virtuelle Serverkapazität), der Speicher S3 sowie der Datenbankdienst DynamoDB. Die Wiederherstellung könne sich "angesichts der Art …
