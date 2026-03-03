Zürich - Nach der strategischen Fokussierung auf Embedded Finance beschleunigt YAPEAL die Skalierung seiner Technologieplattform und den Ausbau des Partnergeschäfts. Dafür schärft das Unternehmen die Verantwortlichkeiten im bestehenden Führungsteam. Der Verwaltungsrat ernennt Dr. Dominik Bollier zum neuen CEO. Er gehört seit August 2024 dem Verwaltungsrat von YAPEAL an und übernimmt die CEO-Rolle zusätzlich zu seiner heutigen Funktion als Verwaltungsratspräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
