Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 03
3 March 2026
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 2 March 2026 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through J.P Morgan Securities plc ( JPMS plc) for cancellation at an average price of 26.167362 pence per share:
Date of purchase:
2 March 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
65,700
Lowest price paid per share (GBp):
25.900000
Highest price paid per share (GBp):
26.750000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
26.167362
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 55,795,631. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 55,795,631. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
2617.5392
30,600
BATS Trading Europe
2616.327
26,400
Chi-X Europe
2615.3879
5,800
Turquoise
2614.6845
2,900
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by JPMS plc on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
(GBp share)
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916