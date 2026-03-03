Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450
Stuttgart
03.03.26 | 09:46
29,400 Euro
-3,29 % -1,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,20030,20010:02
PR Newswire
03.03.2026 09:00 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 03


3 March 2026

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 2 March 2026 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through J.P Morgan Securities plc ( JPMS plc) for cancellation at an average price of 26.167362 pence per share:

Date of purchase:

2 March 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

65,700

Lowest price paid per share (GBp):

25.900000

Highest price paid per share (GBp):

26.750000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

26.167362

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 55,795,631. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 55,795,631. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

2617.5392

30,600

BATS Trading Europe

2616.327

26,400

Chi-X Europe

2615.3879

5,800

Turquoise

2614.6845

2,900

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by JPMS plc on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price

(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

120

2,640.0000

11:45:56

05003050000130458-E0QT7zaVLKv8

XLON

88

2,670.0000

12:00:53

05003050000138328-E0QT7zaVLgje

XLON

106

2,670.0000

12:00:54

07003070000138267-E0QT7zaVLgld

XLON

106

2,670.0000

12:00:59

05003050000138365-E0QT7zaVLgoK

XLON

99

2,665.0000

12:01:02

07003070000138237-E0QT7zaVLgr3

XLON

179

2,675.0000

12:01:04

05003050000138413-E0QT7zaVLgxE

XLON

84

2,675.0000

12:01:42

05003050000138708-E0QT7zaVLhlC

XLON

4

2,675.0000

12:01:42

05003050000138708-E0QT7zaVLhkk

XLON

99

2,675.0000

12:01:57

07003070000138644-E0QT7zaVLi5Z

XLON

85

2,670.0000

12:02:40

07003070000138343-E0QT7zaVLjNU

XLON

101

2,670.0000

12:02:40

08643086400184488-20001CZR

BATE

85

2,670.0000

12:02:40

08643086400184489-20001CZS

BATE

226

2,670.0000

12:02:40

08643086400184490-20001CZT

BATE

106

2,665.0000

12:03:35

05003050000138398-E0QT7zaVLks9

XLON

132

2,655.0000

12:03:35

05003050000137501-E0QT7zaVLksH

XLON

71

2,665.0000

12:03:35

08683086800151877-120001PQ6

CHIX

154

2,655.0000

12:03:35

08643086400183086-20001D3O

BATE

67

2,660.0000

12:03:35

08253082500070363-E0QT7zaVXnkL

TRQX

140

2,640.0000

12:03:49

06383063800189095-20001D4Q

BATE

138

2,635.0000

12:03:51

05003050000139838-E0QT7zaVLlDB

XLON

26

2,635.0000

12:03:51

08643086400186568-20001D4T

BATE

104

2,635.0000

12:03:51

08643086400186568-20001D4U

BATE

9

2,625.0000

12:04:27

06383063800189096-20001D79

BATE

91

2,625.0000

12:04:41

06383063800189096-20001D7Q

BATE

123

2,620.0000

12:05:28

05003050000140780-E0QT7zaVLnML

XLON

72

2,620.0000

12:05:28

06423064200153860-120001Q1D

CHIX

89

2,630.0000

12:07:42

05003050000142123-E0QT7zaVLrGV

XLON

15

2,630.0000

12:07:42

05003050000142123-E0QT7zaVLrGX

XLON

21

2,630.0000

12:07:42

05003050000142123-E0QT7zaVLrGZ

XLON

97

2,620.0000

12:08:47

07003070000141637-E0QT7zaVLsdn

XLON

88

2,620.0000

12:08:47

08643086400188525-20001DRW

BATE

132

2,620.0000

12:15:12

05003050000143499-E0QT7zaVM0Zy

XLON

201

2,625.0000

12:24:01

08643086400201504-D20001FWX

BATE

85

2,625.0000

12:24:10

07003070000150376-E0QT7zaVMECz

XLON

157

2,620.0000

12:24:10

05003050000147133-E0QT7zaVMED1

XLON

70

2,625.0000

12:24:10

06423064200163938-120001THV

CHIX

186

2,620.0000

12:24:10

08643086400197478-20001FXY

BATE

202

2,620.0000

12:24:10

08643086400200534-20001FY0

BATE

105

2,625.0000

12:24:10

06383063800204074-20001FXW

BATE

70

2,615.0000

12:24:13

08683086800154670-120001TI0

CHIX

74

2,615.0000

12:24:13

08643086400187709-20001FY4

BATE

34

2,615.0000

12:24:13

06383063800197383-20001FY5

BATE

47

2,615.0000

12:24:13

06383063800197383-20001FY6

BATE

122

2,615.0000

12:26:41

05003050000150855-E0QT7zaVMHmW

XLON

37

2,615.0000

12:35:26

07003070000155179-E0QT7zaVMUgT

XLON

71

2,615.0000

12:35:26

07003070000155179-E0QT7zaVMUgV

XLON

124

2,615.0000

12:35:26

07003070000155179-E0QT7zaVMUgX

XLON

87

2,615.0000

12:35:26

05003050000151651-E0QT7zaVMUdq

XLON

1

2,615.0000

12:35:29

08643086400210231-20001HIZ

BATE

71

2,615.0000

12:35:58

07003070000155502-E0QT7zaVMVXu

XLON

124

2,615.0000

12:35:58

07003070000155502-E0QT7zaVMVXw

XLON

123

2,615.0000

12:36:52

07003070000155902-E0QT7zaVMWx7

XLON

106

2,615.0000

12:42:29

05003050000156564-E0QT7zaVMg5M

XLON

94

2,615.0000

12:42:29

06423064200172632-120001WKQ

CHIX

83

2,615.0000

12:42:29

08643086400212290-20001IFC

BATE

318

2,615.0000

12:42:29

06383063800214816-20001IFB

BATE

30

2,615.0000

12:43:23

05003050000159153-E0QT7zaVMhH9

XLON

150

2,615.0000

12:45:55

05003050000160589-E0QT7zaVMkIE

XLON

57

2,615.0000

12:45:55

05003050000160589-E0QT7zaVMkIG

XLON

68

2,615.0000

12:45:55

05003050000160589-E0QT7zaVMkII

XLON

205

2,615.0000

12:45:55

05003050000160589-E0QT7zaVMkIK

XLON

138

2,615.0000

12:45:55

05003050000159153-E0QT7zaVMkH9

XLON

67

2,615.0000

12:45:55

08683086800173794-120001X53

CHIX

74

2,615.0000

12:45:55

08643086400217248-20001IX8

BATE

131

2,615.0000

12:45:55

08643086400217351-20001IXA

BATE

138

2,615.0000

12:45:55

06383063800218711-20001IX7

BATE

92

2,615.0000

12:45:55

06383063800220269-20001IXB

BATE

87

2,610.0000

12:46:05

07003070000150390-E0QT7zaVMkfB

XLON

116

2,610.0000

12:46:51

07003070000160940-E0QT7zaVMlYy

XLON

34

2,610.0000

12:47:15

07003070000160940-E0QT7zaVMmGg

XLON

67

2,610.0000

12:47:15

08683086800165623-120001XC4

CHIX

73

2,610.0000

12:47:15

06383063800205168-20001J55

BATE

74

2,610.0000

12:47:15

08643086400206481-20001J56

BATE

68

2,610.0000

12:47:15

08643086400212091-20001J57

BATE

71

2,610.0000

12:47:15

08253082500072054-E0QT7zaVaVNa

TRQX

114

2,605.0000

12:47:16

07003070000160551-E0QT7zaVMmHl

XLON

193

2,615.0000

12:50:02

05003050000162434-E0QT7zaVMr9P

XLON

142

2,610.0000

12:50:43

07003070000162124-E0QT7zaVMryL

XLON

27

2,610.0000

12:50:43

06383063800223546-20001JLV

BATE

133

2,610.0000

12:50:43

06383063800223546-20001JLW

BATE

30

2,605.0000

12:52:23

06383063800215047-20001JW0

BATE

50

2,610.0000

12:52:43

05003050000163989-E0QT7zaVMveI

XLON

34

2,610.0000

12:52:43

05003050000163989-E0QT7zaVMveK

XLON

26

2,610.0000

12:52:43

05003050000163989-E0QT7zaVMveM

XLON

64

2,610.0000

12:53:22

07003070000164257-E0QT7zaVMwOb

XLON

5

2,610.0000

12:53:22

07003070000164257-E0QT7zaVMwOd

XLON

68

2,610.0000

12:53:22

07003070000164257-E0QT7zaVMwOf

XLON

100

2,600.0000

12:53:32

07003070000163353-E0QT7zaVMwWt

XLON

74

2,600.0000

12:53:32

06423064200176655-120001YFC

CHIX

138

2,605.0000

12:53:32

06383063800215047-20001K1A

BATE

109

2,600.0000

12:53:32

08643086400222104-20001K1B

BATE

73

2,605.0000

12:53:32

08253082500082664-E0QT7zaVatyL

TRQX

74

2,590.0000

12:53:35

06423064200176322-120001YFM

CHIX

78

2,595.0000

12:53:35

06003060000067972-E0QT7zaVauDZ

TRQX

73

2,605.0000

12:56:03

07003070000165787-E0QT7zaVN1Ge

XLON

98

2,605.0000

12:57:43

07003070000166826-E0QT7zaVN3hb

XLON

3

2,605.0000

12:57:43

07003070000166826-E0QT7zaVN3hV

XLON

3

2,605.0000

12:59:24

07003070000167762-E0QT7zaVN5tz

XLON

15

2,605.0000

12:59:24

07003070000167762-E0QT7zaVN5tx

XLON

3

2,605.0000

12:59:24

07003070000167762-E0QT7zaVN5tv

XLON

60

2,605.0000

12:59:26

07003070000167762-E0QT7zaVN5yN

XLON

67

2,600.0000

12:59:29

07003070000165209-E0QT7zaVN631

XLON

62

2,605.0000

13:00:02

05003050000168231-E0QT7zaVN6zA

XLON

25

2,605.0000

13:00:02

05003050000168231-E0QT7zaVN6zC

XLON

227

2,602.5000

13:01:29

06383063800232566-D20001LC3

BATE

68

2,605.0000

13:01:42

05003050000169110-E0QT7zaVN9mK

XLON

3

2,605.0000

13:01:42

05003050000169110-E0QT7zaVN9mM

XLON

87

2,605.0000

13:04:23

07003070000170593-E0QT7zaVNEXK

XLON

92

2,605.0000

13:05:02

05003050000171088-E0QT7zaVNFo5

XLON

272

2,605.0000

13:08:09

08643086400235082-D20001M8J

BATE

11

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpC

XLON

77

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpE

XLON

12

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpG

XLON

10

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpI

XLON

1

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpK

XLON

40

2,610.0000

13:08:22

05003050000173210-E0QT7zaVNKpM

XLON

190

2,615.0000

13:08:49

06383063800238813-20001MCT

BATE

99

2,615.0000

13:10:02

07003070000174208-E0QT7zaVNNfB

XLON

100

2,610.0000

13:10:57

05003050000174346-E0QT7zaVNPMI

XLON

80

2,610.0000

13:10:59

06423064200189830-1200021G3

CHIX

80

2,605.0000

13:11:03

06423064200189416-1200021GL

CHIX

75

2,610.0000

13:11:03

08643086400235709-20001MMG

BATE

77

2,610.0000

13:11:03

06383063800238811-20001MMF

BATE

91

2,610.0000

13:12:43

05003050000175881-E0QT7zaVNTAq

XLON

118

2,610.0000

13:13:22

07003070000176088-E0QT7zaVNUhG

XLON

115

2,610.0000

13:15:05

05003050000177385-E0QT7zaVNXnF

XLON

105

2,605.0000

13:15:09

05003050000175222-E0QT7zaVNXut

XLON

202

2,610.0000

13:18:09

08643086400243956-D20001NS8

BATE

227

2,610.0000

13:19:49

06383063800248429-D20001O1N

BATE

264

2,610.0000

13:24:49

06383063800252332-D20001OP4

BATE

87

2,605.0000

13:25:07

05003050000178196-E0QT7zaVNpsX

XLON

70

2,600.0000

13:25:07

08683086800190963-1200023VS

CHIX

101

2,605.0000

13:25:07

06423064200196814-1200023VM

CHIX

26

2,600.0000

13:25:07

06383063800226996-20001OSC

BATE

69

2,600.0000

13:25:07

06383063800251552-20001OSD

BATE

68

2,600.0000

13:25:07

06383063800226996-20001OSB

BATE

127

2,605.0000

13:25:07

08643086400238722-20001OS3

BATE

68

2,605.0000

13:25:07

06383063800245601-20001OS4

BATE

55

2,600.0000

13:25:07

08253082500088377-E0QT7zaVd5K2

TRQX

84

2,605.0000

13:26:03

05003050000183537-E0QT7zaVNrNp

XLON

32

2,605.0000

13:26:03

05003050000183537-E0QT7zaVNrNr

XLON

72

2,610.0000

13:26:29

06383063800253574-20001OXA

BATE

140

2,610.0000

13:26:42

07003070000183635-E0QT7zaVNrym

XLON

110

2,610.0000

13:28:27

07003070000184748-E0QT7zaVNunv

XLON

3

2,610.0000

13:30:13

05003050000186048-E0QT7zaVNyDx

XLON

20

2,610.0000

13:30:14

05003050000186048-E0QT7zaVNyE5

XLON

4

2,610.0000

13:30:14

05003050000186048-E0QT7zaVNyE7

XLON

126

2,610.0000

13:30:15

05003050000186048-E0QT7zaVNyNX

XLON

172

2,607.5000

13:32:09

08643086400255043-D20001PYA

BATE

24

2,610.0000

13:32:43

05003050000187921-E0QT7zaVO46F

XLON

50

2,610.0000

13:32:43

05003050000187921-E0QT7zaVO46H

XLON

105

2,610.0000

13:32:43

05003050000187921-E0QT7zaVO46J

XLON

190

2,610.0000

13:33:22

05003050000188282-E0QT7zaVO55t

XLON

144

2,607.5000

13:33:49

08643086400256506-D20001Q7L

BATE

80

2,610.0000

13:34:01

08683086800204538-1200025JS

CHIX

134

2,610.0000

13:35:02

07003070000189135-E0QT7zaVO7Yc

XLON

87

2,610.0000

13:36:20

06423064200205878-E200025Y5

CHIX

144

2,610.0000

13:38:18

07003070000190218-E0QT7zaVOCO8

XLON

104

2,610.0000

13:40:19

05003050000192133-E0QT7zaVOGMI

XLON

80

2,610.0000

13:40:19

06423064200205517-1200026RP

CHIX

160

2,610.0000

13:40:19

06383063800261616-20001R7H

BATE

114

2,610.0000

13:45:37

05003050000193305-E0QT7zaVOOoJ

XLON

77

2,610.0000

13:45:45

08643086400265765-20001S2D

BATE

214

2,610.0000

13:45:45

06383063800266064-20001S2B

BATE

84

2,610.0000

13:45:45

06383063800268901-20001S2C

BATE

80

2,610.0000

13:46:12

05003050000196449-E0QT7zaVOPZ7

XLON

35

2,605.0000

13:46:12

05003050000185713-E0QT7zaVOPZD

XLON

72

2,610.0000

13:46:12

08253082500099165-E0QT7zaVeWuE

TRQX

74

2,610.0000

13:46:12

06003060000085899-E0QT7zaVeWuC

TRQX

135

2,610.0000

13:47:14

07003070000196570-E0QT7zaVORI5

XLON

35

2,610.0000

13:47:17

06423064200209043-1200027W6

CHIX

119

2,610.0000

13:47:25

08643086400267334-D20001SCI

BATE

171

2,625.0000

13:49:22

05003050000198789-E0QT7zaVOV1m

XLON

130

2,625.0000

13:51:09

07003070000199230-E0QT7zaVOXBS

XLON

143

2,625.0000

13:52:42

05003050000200601-E0QT7zaVOYv8

XLON

137

2,625.0000

13:53:22

05003050000201020-E0QT7zaVOZXQ

XLON

208

2,625.0000

13:56:02

05003050000202409-E0QT7zaVOdHo

XLON

146

2,625.0000

13:56:42

05003050000202830-E0QT7zaVOeI9

XLON

8

2,625.0000

13:58:22

07003070000203625-E0QT7zaVOh6X

XLON

58

2,625.0000

13:58:22

07003070000203625-E0QT7zaVOh6Z

XLON

168

2,620.0000

13:59:00

05003050000198026-E0QT7zaVOhme

XLON

72

2,620.0000

13:59:00

06423064200213078-120002A5L

CHIX

172

2,620.0000

13:59:00

08643086400269611-20001UF1

BATE

178

2,620.0000

13:59:00

08643086400271896-20001UF2

BATE

121

2,620.0000

13:59:00

06383063800275363-20001UF3

BATE

25

2,615.0000

13:59:33

06383063800272272-20001UIB

BATE

37

2,620.0000

14:00:21

07003070000204614-E0QT7zaVOkhN

XLON

14

2,620.0000

14:00:21

07003070000204614-E0QT7zaVOkhP

XLON

94

2,620.0000

14:00:23

07003070000204614-E0QT7zaVOkrp

XLON

3

2,620.0000

14:00:23

07003070000204614-E0QT7zaVOkrn

XLON

175

2,620.0000

14:01:42

05003050000206269-E0QT7zaVOmy9

XLON

4

2,620.0000

14:02:20

06423064200221036-120002AZJ

CHIX

4

2,620.0000

14:02:20

06423064200221036-120002AZK

CHIX

79

2,620.0000

14:02:20

06423064200221036-120002AZL

CHIX

30

2,620.0000

14:03:00

06423064200221436-120002B4C

CHIX

57

2,620.0000

14:03:22

07003070000207475-E0QT7zaVOqlm

XLON

81

2,620.0000

14:03:22

07003070000207475-E0QT7zaVOqlo

XLON

15

2,620.0000

14:03:22

07003070000207475-E0QT7zaVOqlq

XLON

31

2,620.0000

14:04:58

06003060000091748-E0QT7zaVfq2h

TRQX

74

2,620.0000

14:05:02

07003070000208690-E0QT7zaVOuDC

XLON

54

2,620.0000

14:05:02

07003070000208690-E0QT7zaVOuDE

XLON

3

2,620.0000

14:05:40

06423064200223106-120002BNK

CHIX

70

2,620.0000

14:05:40

06423064200223106-120002BNL

CHIX

180

2,615.0000

14:05:52

05003050000204954-E0QT7zaVOvqa

XLON

94

2,615.0000

14:05:52

06423064200218982-120002BPN

CHIX

75

2,615.0000

14:05:52

08643086400277354-20001VT0

BATE

164

2,615.0000

14:05:52

06383063800272272-20001VSY

BATE

83

2,615.0000

14:05:52

06383063800280468-20001VSZ

BATE

71

2,615.0000

14:05:52

06383063800280884-20001VT1

BATE

101

2,615.0000

14:05:52

06003060000090380-E0QT7zaVfvFp

TRQX

419

2,615.0000

14:05:53

08643086400281993-D20001VT6

BATE

162

2,615.0000

14:11:03

07003070000212944-E0QT7zaVP6e7

XLON

255

2,615.0000

14:11:20

08643086400287046-D20001X5Z

BATE

194

2,615.0000

14:11:20

08643086400287046-20001X60

BATE

130

2,615.0000

14:11:42

07003070000213380-E0QT7zaVP7k1

XLON

131

2,615.0000

14:15:29

07003070000215055-E0QT7zaVPDcc

XLON

240

2,615.0000

14:15:29

08643086400290714-20001Y58

BATE

68

2,615.0000

14:15:29

06003060000094683-E0QT7zaVgbrV

TRQX

153

2,615.0000

14:20:12

05003050000218522-E0QT7zaVPLKm

XLON

103

2,615.0000

14:22:20

05003050000218522-E0QT7zaVPOWl

XLON

128

2,615.0000

14:22:20

07003070000220476-E0QT7zaVPOWp

XLON

251

2,615.0000

14:22:20

08643086400293453-20001ZQ7

BATE

98

2,615.0000

14:22:20

06383063800299326-20001ZQ8

BATE

67

2,615.0000

14:22:20

08643086400295318-20001ZQ9

BATE

101

2,615.0000

14:22:20

08253082500109344-E0QT7zaVh6Jz

TRQX

326

2,615.0000

14:23:22

05003050000222238-E0QT7zaVPR5k

XLON

122

2,610.0000

14:23:49

05003050000210137-E0QT7zaVPRwW

XLON

41

2,610.0000

14:23:49

07003070000218110-E0QT7zaVPRwa

XLON

37

2,610.0000

14:23:49

07003070000218110-E0QT7zaVPRwc

XLON

35

2,610.0000

14:23:49

06423064200209043-120002GNJ

CHIX

74

2,610.0000

14:23:49

08643086400265765-2000207I

BATE

69

2,610.0000

14:23:49

08643086400271951-2000207K

BATE

81

2,610.0000

14:23:49

06383063800274699-2000207J

BATE

68

2,610.0000

14:23:49

08253082500099895-E0QT7zaVhEDJ

TRQX

56

2,610.0000

14:24:00

08643086400298448-20002095

BATE

20

2,610.0000

14:24:00

08643086400298448-20002096

BATE

93

2,605.0000

14:24:26

08683086800227902-120002GSO

CHIX

136

2,605.0000

14:24:26

08643086400291560-200020BU

BATE

130

2,605.0000

14:24:26

08643086400294994-200020BV

BATE

72

2,600.0000

14:24:28

08643086400298449-200020CB

BATE

269

2,610.0000

14:26:42

05003050000225060-E0QT7zaVPYHD

XLON

77

2,607.5000

14:27:20

08683086800238537-E20002HUA

CHIX

131

2,607.5000

14:28:00

06423064200238953-E20002I2W

CHIX

224

2,607.5000

14:28:09

06383063800306636-D200021H3

BATE

54

2,610.0000

14:28:22

07003070000226320-E0QT7zaVPcaa

XLON

53

2,610.0000

14:28:22

07003070000226320-E0QT7zaVPcac

XLON

52

2,610.0000

14:28:22

07003070000226320-E0QT7zaVPcae

XLON

70

2,610.0000

14:28:22

07003070000226320-E0QT7zaVPcag

XLON

80

2,607.5000

14:29:40

06423064200240698-E20002IRC

CHIX

111

2,605.0000

14:29:46

05003050000223373-E0QT7zaVPgu7

XLON

74

2,605.0000

14:29:46

06423064200236828-120002ISR

CHIX

144

2,605.0000

14:29:46

08643086400299752-200021ZE

BATE

167

2,605.0000

14:30:13

05003050000228764-E0QT7zaVPl5J

XLON

45

2,600.0000

14:30:18

07003070000227975-E0QT7zaVPlqO

XLON

100

2,605.0000

14:31:48

05003050000231034-E0QT7zaVPvTO

XLON

59

2,605.0000

14:31:48

05003050000233185-E0QT7zaVPvTS

XLON

39

2,605.0000

14:31:48

05003050000233185-E0QT7zaVPvTU

XLON

67

2,605.0000

14:31:48

06423064200243864-120002KGW

CHIX

230

2,605.0000

14:31:48

06383063800311305-200023G2

BATE

82

2,605.0000

14:31:48

06003060000100456-E0QT7zaViP2U

TRQX

143

2,605.0000

14:32:55

05003050000235557-E0QT7zaVQ2eH

XLON

146

2,605.0000

14:33:22

07003070000236432-E0QT7zaVQ5Ru

XLON

319

2,605.0000

14:34:49

06383063800316457-D2000257O

BATE

146

2,605.0000

14:35:09

05003050000240195-E0QT7zaVQEvS

XLON

46

2,600.0000

14:35:20

07003070000227975-E0QT7zaVQFtm

XLON

79

2,600.0000

14:35:20

07003070000239629-E0QT7zaVQFts

XLON

68

2,600.0000

14:35:20

08683086800244163-120002MOM

CHIX

156

2,600.0000

14:35:20

06383063800303787-200025JH

BATE

48

2,600.0000

14:35:20

06383063800315017-200025JI

BATE

60

2,600.0000

14:35:20

06383063800315017-200025JJ

BATE

87

2,600.0000

14:35:20

06003060000099907-E0QT7zaVjDPb

TRQX

87

2,610.0000

14:36:37

08683086800252107-120002NH2

CHIX

210

2,610.0000

14:36:37

08643086400314421-200026A9

BATE

55

2,610.0000

14:36:42

05003050000242363-E0QT7zaVQOF0

XLON

17

2,610.0000

14:36:42

05003050000242363-E0QT7zaVQOF2

XLON

112

2,605.0000

14:36:52

05003050000241513-E0QT7zaVQOsU

XLON

92

2,605.0000

14:36:52

06423064200251813-120002NKB

CHIX

150

2,605.0000

14:36:52

06383063800317415-200026DV

BATE

146

2,605.0000

14:38:41

05003050000244397-E0QT7zaVQYwX

XLON

112

2,600.0000

14:39:23

07003070000243222-E0QT7zaVQd6B

XLON

67

2,600.0000

14:39:23

06423064200253878-120002P0L

CHIX

195

2,600.0000

14:39:23

08643086400312913-200027NV

BATE

117

2,595.0000

14:39:24

08643086400317422-200027O2

BATE

101

2,595.0000

14:39:24

08253082500111150-E0QT7zaVk7Ci

TRQX

112

2,595.0000

14:40:02

05003050000246516-E0QT7zaVQgkU

XLON

71

2,605.0000

14:41:21

07003070000247876-E0QT7zaVQpG8

XLON

71

2,600.0000

14:41:40

07003070000246627-E0QT7zaVQrjH

XLON

50

2,600.0000

14:41:42

05003050000248746-E0QT7zaVQs4O

XLON

92

2,600.0000

14:41:42

05003050000248746-E0QT7zaVQs4Q

XLON

53

2,600.0000

14:41:42

05003050000248746-E0QT7zaVQs4S

XLON

157

2,605.0000

14:43:22

05003050000250773-E0QT7zaVR1i2

XLON

68

2,600.0000

14:43:30

06423064200259771-120002RN4

CHIX

241

2,600.0000

14:43:30

08643086400322156-200029YJ

BATE

14

2,605.0000

14:44:40

08683086800262929-120002SCO

CHIX

157

2,605.0000

14:45:33

05003050000252975-E0QT7zaVRCt2

XLON

69

2,605.0000

14:45:33

08683086800264157-120002SZZ

CHIX

14

2,605.0000

14:46:20

06423064200265518-120002TEM

CHIX

17

2,605.0000

14:46:20

06423064200265518-120002TEN

CHIX

37

2,605.0000

14:46:20

06423064200265518-120002TEO

CHIX

134

2,605.0000

14:46:50

07003070000255610-E0QT7zaVRIEh

XLON

266

2,605.0000

14:47:09

08643086400328723-D20002BQG

BATE

263

2,600.0000

14:47:32

06383063800331289-20002BWE

BATE

75

2,600.0000

14:49:09

07003070000256559-E0QT7zaVRQuN

XLON

124

2,605.0000

14:49:39

05003050000258574-E0QT7zaVRScA

XLON

57

2,605.0000

14:50:02

07003070000258533-E0QT7zaVRUIy

XLON

123

2,600.0000

14:50:17

07003070000257760-E0QT7zaVRVG1

XLON

73

2,600.0000

14:50:17

06423064200268316-120002V8G

CHIX

73

2,600.0000

14:51:47

07003070000258858-E0QT7zaVRaOd

XLON

67

2,600.0000

14:51:47

06423064200270505-120002VU1

CHIX

237

2,600.0000

14:51:47

08643086400332407-20002DI2

BATE

80

2,600.0000

14:51:47

06003060000109190-E0QT7zaVmR3s

TRQX

14

2,600.0000

14:52:01

07003070000260537-E0QT7zaVRbGK

XLON

61

2,600.0000

14:52:01

07003070000260537-E0QT7zaVRbGM

XLON

10

2,600.0000

14:52:01

07003070000260537-E0QT7zaVRbGO

XLON

54

2,600.0000

14:53:01

07003070000261852-E0QT7zaVRgYi

XLON

54

2,600.0000

14:53:01

07003070000261852-E0QT7zaVRgYk

XLON

194

2,600.0000

14:53:22

05003050000262595-E0QT7zaVRiHs

XLON

106

2,600.0000

14:53:22

05003050000262595-E0QT7zaVRiHu

XLON

71

2,595.0000

14:53:27

06423064200272219-120002WRC

CHIX

175

2,595.0000

14:53:27

06383063800336592-20002E8J

BATE

94

2,595.0000

14:53:27

08253082500120835-E0QT7zaVmkag

TRQX

57

2,600.0000

14:53:49

08643086400336120-20002EFG

BATE

15

2,600.0000

14:53:49

08643086400336120-20002EFH

BATE

18

2,600.0000

14:53:49

08643086400336120-20002EFI

BATE

11

2,600.0000

14:53:49

08643086400336120-20002EFJ

BATE

58

2,600.0000

14:54:49

08643086400337147-20002ERN

BATE

19

2,600.0000

14:54:49

08643086400337147-20002ERO

BATE

123

2,595.0000

14:55:13

07003070000263766-E0QT7zaVRpEM

XLON

95

2,595.0000

14:56:19

05003050000265126-E0QT7zaVRuTT

XLON

60

2,595.0000

14:56:42

07003070000265514-E0QT7zaVRvyD

XLON

100

2,595.0000

14:56:42

07003070000265514-E0QT7zaVRvyF

XLON

61

2,595.0000

14:56:42

07003070000265514-E0QT7zaVRvyH

XLON

20

2,595.0000

14:56:42

07003070000265514-E0QT7zaVRvyJ

XLON

112

2,600.0000

15:00:13

05003050000268777-E0QT7zaVS733

XLON

449

2,600.0000

15:00:37

06383063800348614-20002H0M

BATE

168

2,605.0000

15:01:43

05003050000272908-E0QT7zaVSCAr

XLON

129

2,600.0000

15:01:43

05003050000272075-E0QT7zaVSCAt

XLON

389

2,605.0000

15:01:48

06383063800350638-D20002HHV

BATE

70

2,605.0000

15:03:00

06423064200282793-12000315L

CHIX

108

2,605.0000

15:03:22

07003070000274247-E0QT7zaVSIkK

XLON

119

2,605.0000

15:03:22

07003070000274247-E0QT7zaVSIkM

XLON

101

2,605.0000

15:03:22

07003070000274247-E0QT7zaVSIkO

XLON

353

2,605.0000

15:03:28

08643086400347275-D20002I5B

BATE

64

2,600.0000

15:04:22

08683086800281541-1200031NU

CHIX

94

2,600.0000

15:04:24

06383063800350414-20002IHX

BATE

42

2,605.0000

15:05:17

05003050000276392-E0QT7zaVSOku

XLON

81

2,605.0000

15:05:17

05003050000276392-E0QT7zaVSOkr

XLON

69

2,607.5000

15:06:20

08683086800286543-E200032GE

CHIX

52

2,610.0000

15:06:42

07003070000277548-E0QT7zaVSU4t

XLON

242

2,605.0000

15:06:48

06383063800355853-20002JAA

BATE

112

2,605.0000

15:06:50

07003070000276976-E0QT7zaVSUNd

XLON

99

2,605.0000

15:07:10

05003050000278087-E0QT7zaVSVce

XLON

14

2,610.0000

15:09:42

07003070000278843-E0QT7zaVSdY7

XLON

6

2,610.0000

15:09:42

07003070000278843-E0QT7zaVSdY5

XLON

114

2,610.0000

15:10:09

07003070000278843-E0QT7zaVSeo4

XLON

10

2,610.0000

15:10:09

08683086800288875-1200033WJ

CHIX

80

2,610.0000

15:10:09

08683086800289644-1200033WK

CHIX

68

2,610.0000

15:10:09

06423064200289160-1200033WL

CHIX

329

2,610.0000

15:10:09

06383063800358566-20002KGL

BATE

74

2,610.0000

15:10:09

08253082500132604-E0QT7zaVpEtz

TRQX

196

2,605.0000

15:10:23

07003070000280691-E0QT7zaVSfUg

XLON

112

2,605.0000

15:10:23

05003050000279328-E0QT7zaVSfTH

XLON

27

2,605.0000

15:10:23

06383063800355853-20002KIE

BATE

202

2,605.0000

15:10:23

06383063800356685-20002KIF

BATE

77

2,605.0000

15:10:23

06003060000114979-E0QT7zaVpHCb

TRQX

324

2,605.0000

15:11:57

07003070000281796-E0QT7zaVSkFx

XLON

318

2,605.0000

15:13:22

05003050000283783-E0QT7zaVSoVd

XLON

24

2,605.0000

15:13:51

06383063800364233-20002LRR

BATE

123

2,605.0000

15:15:08

07003070000284651-E0QT7zaVStKi

XLON

302

2,605.0000

15:16:31

06383063800366203-20002MQX

BATE

7

2,605.0000

15:16:31

06383063800366821-20002MQY

BATE

116

2,605.0000

15:16:36

05003050000286103-E0QT7zaVSx6p

XLON

112

2,605.0000

15:16:47

05003050000286649-E0QT7zaVSxeH

XLON

126

2,605.0000

15:16:57

05003050000286750-E0QT7zaVSxyo

XLON

114

2,605.0000

15:17:06

06383063800366821-20002MWU

BATE

29

2,605.0000

15:17:59

08253082500135974-E0QT7zaVqMHv

TRQX

38

2,605.0000

15:17:59

08253082500135974-E0QT7zaVqMHs

TRQX

10

2,605.0000

15:18:11

06383063800369455-20002NJV

BATE

10

2,605.0000

15:18:11

06383063800369455-20002NJW

BATE

110

2,605.0000

15:18:22

05003050000288081-E0QT7zaVT2iQ

XLON

83

2,605.0000

15:18:22

05003050000288081-E0QT7zaVT2iS

XLON

10

2,605.0000

15:18:22

05003050000288081-E0QT7zaVT2iU

XLON

70

2,600.0000

15:18:27

06423064200290694-1200037K2

CHIX

117

2,600.0000

15:18:27

06383063800350414-20002NPG

BATE

72

2,600.0000

15:18:27

08643086400357987-20002NPI

BATE

80

2,600.0000

15:18:27

08253082500130989-E0QT7zaVqSa6

TRQX

53

2,605.0000

15:20:31

08643086400366610-D20002OHF

BATE

124

2,605.0000

15:21:16

07003070000289979-E0QT7zaVTBM1

XLON

260

2,605.0000

15:21:16

08643086400366610-20002OP6

BATE

94

2,605.0000

15:21:20

07003070000290218-E0QT7zaVTBcq

XLON

86

2,605.0000

15:21:20

06423064200299135-1200038MX

CHIX

84

2,605.0000

15:21:42

05003050000291280-E0QT7zaVTCSq

XLON

60

2,605.0000

15:21:42

05003050000291280-E0QT7zaVTCSs

XLON

328

2,615.0000

15:24:16

08643086400370474-20002PRV

BATE

74

2,615.0000

15:24:40

08683086800303195-1200039V4

CHIX

10

2,615.0000

15:25:02

05003050000294363-E0QT7zaVTLlH

XLON

97

2,615.0000

15:25:02

05003050000294363-E0QT7zaVTLlJ

XLON

60

2,615.0000

15:25:02

05003050000294363-E0QT7zaVTLlL

XLON

168

2,610.0000

15:25:16

07003070000292970-E0QT7zaVTMO7

XLON

75

2,605.0000

15:25:25

08643086400368313-20002Q4U

BATE

80

2,605.0000

15:25:31

08683086800301587-120003A4X

CHIX

164

2,605.0000

15:25:31

08643086400368313-20002Q61

BATE

110

2,605.0000

15:25:31

06383063800376465-20002Q62

BATE

40

2,600.0000

15:25:48

08643086400365731-20002Q7W

BATE

146

2,600.0000

15:25:49

05003050000289628-E0QT7zaVTNf5

XLON

88

2,620.0000

15:27:42

05003050000296832-E0QT7zaVTSu2

XLON

62

2,620.0000

15:27:42

05003050000296832-E0QT7zaVTSu4

XLON

132

2,635.0000

15:30:21

08643086400377192-D20002RQM

BATE

314

2,635.0000

15:30:21

08643086400377192-20002RQN

BATE

186

2,630.0000

15:30:21

08643086400377190-20002RQQ

BATE

71

2,630.0000

15:30:21

06383063800383889-20002RQR

BATE

168

2,625.0000

15:30:27

05003050000299050-E0QT7zaVTZ8e

XLON

70

2,625.0000

15:30:27

06423064200307591-120003BZ2

CHIX

112

2,620.0000

15:30:45

05003050000297406-E0QT7zaVTZta

XLON

151

2,625.0000

15:32:31

05003050000301238-E0QT7zaVTdpI

XLON

174

2,620.0000

15:32:31

05003050000300435-E0QT7zaVTdpO

XLON

71

2,625.0000

15:32:31

06423064200309410-120003CS1

CHIX

177

2,625.0000

15:32:31

08643086400379460-20002SI5

BATE

232

2,620.0000

15:32:31

08643086400377191-20002SI7

BATE

28

2,620.0000

15:32:59

05003050000300435-E0QT7zaVTerk

XLON

88

2,620.0000

15:32:59

08683086800308984-120003CXS

CHIX

90

2,620.0000

15:32:59

08253082500141788-E0QT7zaVsFDd

TRQX

123

2,615.0000

15:33:11

05003050000295968-E0QT7zaVTfSL

XLON

268

2,620.0000

15:34:11

05003050000302604-E0QT7zaVThlv

XLON

146

2,615.0000

15:34:17

05003050000301859-E0QT7zaVTi3t

XLON

81

2,620.0000

15:35:27

05003050000303558-E0QT7zaVTlAd

XLON

290

2,620.0000

15:35:51

05003050000303927-E0QT7zaVTm8h

XLON

123

2,615.0000

15:37:09

07003070000304252-E0QT7zaVTpA9

XLON

80

2,615.0000

15:37:09

06423064200311327-120003EDG

CHIX

164

2,615.0000

15:37:09

06383063800388072-20002U1C

BATE

67

2,615.0000

15:37:09

06003060000124968-E0QT7zaVshud

TRQX

263

2,610.0000

15:38:05

07003070000303394-E0QT7zaVTrFc

XLON

161

2,615.0000

15:39:09

07003070000306054-E0QT7zaVTthF

XLON

123

2,610.0000

15:39:45

05003050000306031-E0QT7zaVTufE

XLON

255

2,615.0000

15:39:51

06383063800395231-20002UW7

BATE

50

2,610.0000

15:39:57

06383063800389981-20002UWU

BATE

35

2,610.0000

15:39:59

06383063800389981-20002UX5

BATE

121

2,610.0000

15:39:59

06383063800392022-20002UX6

BATE

20

2,620.0000

15:41:35

07003070000307873-E0QT7zaVTyra

XLON

103

2,620.0000

15:42:32

07003070000307873-E0QT7zaVU0YC

XLON

74

2,620.0000

15:42:38

06423064200317591-120003G6B

CHIX

72

2,620.0000

15:42:43

07003070000308851-E0QT7zaVU0l2

XLON

81

2,617.5000

15:43:00

08683086800318489-E20003GA0

CHIX

89

2,620.0000

15:43:22

07003070000309357-E0QT7zaVU1s7

XLON

105

2,620.0000

15:43:22

07003070000309357-E0QT7zaVU1s9

XLON

74

2,620.0000

15:44:40

06423064200319238-120003GSQ

CHIX

60

2,620.0000

15:45:02

07003070000310485-E0QT7zaVU5ND

XLON

132

2,620.0000

15:45:02

07003070000310485-E0QT7zaVU5NF

XLON

97

2,615.0000

15:46:17

06423064200316795-120003HDG

CHIX

67

2,620.0000

15:46:42

07003070000311797-E0QT7zaVU8uL

XLON

88

2,620.0000

15:46:42

07003070000311797-E0QT7zaVU8uN

XLON

56

2,620.0000

15:47:43

05003050000312998-E0QT7zaVUBN7

XLON

13

2,620.0000

15:47:43

05003050000312998-E0QT7zaVUBN9

XLON

146

2,620.0000

15:48:22

07003070000313085-E0QT7zaVUCiw

XLON

76

2,620.0000

15:49:23

07003070000313779-E0QT7zaVUENx

XLON

33

2,620.0000

15:50:02

07003070000314186-E0QT7zaVUFjY

XLON

124

2,620.0000

15:50:02

07003070000314186-E0QT7zaVUFjS

XLON

68

2,620.0000

15:51:03

05003050000315411-E0QT7zaVUHwu

XLON

71

2,615.0000

15:51:33

08683086800321124-120003J94

CHIX

183

2,615.0000

15:51:33

06383063800397241-20002YTA

BATE

86

2,615.0000

15:51:33

06383063800399536-20002YTB

BATE

67

2,615.0000

15:51:33

06383063800399822-20002YTC

BATE

67

2,615.0000

15:51:33

08643086400392911-20002YTD

BATE

72

2,615.0000

15:51:33

06003060000127550-E0QT7zaVuABP

TRQX

50

2,615.0000

15:51:34

08643086400401107-20002YTK

BATE

98

2,610.0000

15:51:35

06423064200323347-120003J9H

CHIX

329

2,615.0000

15:51:35

08643086400401122-20002YTZ

BATE

52

2,615.0000

15:51:36

06383063800408494-20002YUB

BATE

449

2,615.0000

15:51:37

08643086400401155-20002YUD

BATE

87

2,615.0000

15:51:42

05003050000315949-E0QT7zaVUJcG

XLON

73

2,615.0000

15:51:42

05003050000315949-E0QT7zaVUJcI

XLON

157

2,610.0000

15:51:43

07003070000306654-E0QT7zaVUJdE

XLON

251

2,610.0000

15:51:43

06383063800396071-20002YVV

BATE

87

2,610.0000

15:51:43

08253082500140032-E0QT7zaVuB4Z

TRQX

123

2,610.0000

15:53:22

05003050000317297-E0QT7zaVUNZG

XLON

107

2,610.0000

15:54:23

07003070000317736-E0QT7zaVUQTi

XLON

304

2,610.0000

15:54:58

06383063800412137-20003018

BATE

270

2,610.0000

15:55:02

07003070000318203-E0QT7zaVUS3w

XLON

209

2,610.0000

15:55:33

06383063800412784-2000309C

BATE

192

2,610.0000

15:56:42

05003050000320289-E0QT7zaVUWPG

XLON

112

2,605.0000

15:57:22

05003050000316015-E0QT7zaVUYDH

XLON

73

2,605.0000

15:57:22

05003050000318369-E0QT7zaVUYDM

XLON

67

2,605.0000

15:57:22

08683086800326196-120003LDC

CHIX

118

2,605.0000

15:57:22

06383063800384116-200030Z5

BATE

125

2,605.0000

15:57:22

06383063800397932-200030Z6

BATE

76

2,605.0000

15:57:22

06003060000122112-E0QT7zaVumZw

TRQX

60

2,605.0000

15:58:22

07003070000321088-E0QT7zaVUatd

XLON

51

2,605.0000

15:58:22

07003070000321088-E0QT7zaVUatS

XLON

5

2,605.0000

15:58:22

07003070000321088-E0QT7zaVUatW

XLON

1

2,605.0000

15:59:23

07003070000321760-E0QT7zaVUcoM

XLON

45

2,605.0000

15:59:23

07003070000321760-E0QT7zaVUcoS

XLON

28

2,605.0000

15:59:23

07003070000321760-E0QT7zaVUcoH

XLON

2

2,605.0000

15:59:23

07003070000321760-E0QT7zaVUcoK

XLON

305

2,605.0000

16:00:02

05003050000323020-E0QT7zaVUe1N

XLON

347

2,605.0000

16:00:33

06383063800418856-D200032BW

BATE

223

2,605.0000

16:01:42

07003070000324201-E0QT7zaVUiOF

XLON

182

2,615.0000

16:04:06

08643086400415457-200033YL

BATE

259

2,615.0000

16:04:06

06383063800423072-200033YN

BATE

121

2,615.0000

16:04:06

08643086400415457-200033YM

BATE

70

2,620.0000

16:04:23

05003050000327310-E0QT7zaVUpf6

XLON

157

2,620.0000

16:05:02

07003070000327212-E0QT7zaVUrgi

XLON

122

2,620.0000

16:06:03

05003050000328778-E0QT7zaVUudP

XLON

225

2,620.0000

16:06:42

05003050000329251-E0QT7zaVUwa3

XLON

352

2,620.0000

16:07:13

06383063800428146-D200035BQ

BATE

108

2,625.0000

16:08:00

08683086800340336-120003Q2W

CHIX

139

2,620.0000

16:10:03

07003070000330853-E0QT7zaVV3vG

XLON

123

2,625.0000

16:10:03

07003070000329666-E0QT7zaVV3tR

XLON

133

2,620.0000

16:10:03

06423064200339393-120003R4D

CHIX

140

2,625.0000

16:10:03

08683086800341808-120003R4B

CHIX

400

2,620.0000

16:10:03

06383063800430397-200036KZ

BATE

99

2,620.0000

16:10:03

08253082500157546-E0QT7zaVwAYN

TRQX

83

2,620.0000

16:10:03

08253082500157561-E0QT7zaVwAYP

TRQX

69

2,620.0000

16:10:03

08253082500157847-E0QT7zaVwAYR

TRQX

104

2,625.0000

16:10:03

06003060000138413-E0QT7zaVwAXp

TRQX

97

2,625.0000

16:10:03

08253082500158624-E0QT7zaVwAXr

TRQX

52

2,620.0000

16:10:42

07003070000331308-E0QT7zaVV5Ku

XLON

104

2,620.0000

16:10:42

07003070000331308-E0QT7zaVV5Kw

XLON

55

2,620.0000

16:10:42

07003070000331308-E0QT7zaVV5Ky

XLON

85

2,620.0000

16:10:42

07003070000331308-E0QT7zaVV5L0

XLON

87

2,620.0000

16:11:20

08683086800343412-120003RKC

CHIX

293

2,620.0000

16:11:33

08643086400426353-D20003768

BATE

150

2,620.0000

16:12:45

07003070000332820-E0QT7zaVVAVO

XLON

218

2,620.0000

16:12:45

07003070000332096-E0QT7zaVVAU2

XLON

267

2,620.0000

16:12:45

08643086400427417-200037WT

BATE

88

2,620.0000

16:12:45

06003060000139743-E0QT7zaVwTdt

TRQX

67

2,620.0000

16:13:00

08683086800345063-120003SO0

CHIX

108

2,620.0000

16:13:46

05003050000334120-E0QT7zaVVCx5

XLON

273

2,620.0000

16:13:53

06383063800437555-D200038J6

BATE

129

2,620.0000

16:14:26

05003050000334515-E0QT7zaVVEod

XLON

67

2,615.0000

16:14:33

07003070000325795-E0QT7zaVVFDL

XLON

171

2,615.0000

16:14:33

07003070000325795-E0QT7zaVVFDN

XLON

74

2,615.0000

16:14:33

06423064200342961-120003TMU

CHIX

92

2,615.0000

16:14:33

08643086400420490-200038Y4

BATE

194

2,615.0000

16:14:33

06383063800425398-200038Y3

BATE

87

2,615.0000

16:14:33

08253082500161016-E0QT7zaVwfUm

TRQX

130

2,615.0000

16:16:14

07003070000334491-E0QT7zaVVKOK

XLON

87

2,620.0000

16:16:15

08683086800348184-120003UQE

CHIX

142

2,635.0000

16:16:48

07003070000334519-E0QT7zaVVMCQ

XLON

67

2,635.0000

16:16:48

06003060000142066-E0QT7zaVwwAu

TRQX

193

2,625.0000

16:16:57

06383063800442038-20003ABT

BATE

9

2,630.0000

16:17:21

08683086800349001-120003VAH

CHIX

288

2,630.0000

16:17:31

07003070000334562-E0QT7zaVVNp3

XLON

183

2,635.0000

16:18:56

05003050000335214-E0QT7zaVVRbz

XLON

60

2,635.0000

16:19:01

08683086800350100-120003W6K

CHIX

16

2,635.0000

16:19:01

08683086800350100-120003W6L

CHIX

112

2,635.0000

16:19:38

07003070000334615-E0QT7zaVVTR8

XLON

86

2,635.0000

16:19:38

05003050000335222-E0QT7zaVVTRA

XLON

260

2,635.0000

16:19:38

06383063800445886-20003BOC

BATE

259

2,640.0000

16:20:32

07003070000334687-E0QT7zaVVVZb

XLON

408

2,640.0000

16:20:32

08643086400440402-20003C68

BATE

326

2,635.0000

16:20:46

08643086400440300-20003CAS

BATE

8

2,635.0000

16:20:52

08643086400440300-20003CCR

BATE

193

2,640.0000

16:21:23

07003070000334728-E0QT7zaVVXMW

XLON

209

2,640.0000

16:21:55

05003050000335368-E0QT7zaVVYYl

XLON

242

2,640.0000

16:23:40

07003070000334817-E0QT7zaVVd2U

XLON

56

2,645.0000

16:23:41

08643086400444961-20003DWL

BATE

212

2,645.0000

16:23:41

08643086400444961-20003DWM

BATE

13

2,645.0000

16:24:54

08643086400445813-20003EKP

BATE

190

2,645.0000

16:25:03

07003070000334888-E0QT7zaVVgF9

XLON

67

2,645.0000

16:25:03

06423064200353295-120003ZS2

CHIX

120

2,645.0000

16:25:03

08683086800353876-120003ZS3

CHIX

239

2,645.0000

16:25:03

08643086400445813-20003EQZ

BATE

68

2,645.0000

16:25:03

08643086400446151-20003ER2

BATE

86

2,645.0000

16:25:03

06383063800453844-20003ER0

BATE

69

2,645.0000

16:25:03

08643086400446414-20003ER3

BATE

84

2,645.0000

16:25:03

06383063800453864-20003ER1

BATE

126

2,645.0000

16:25:03

08643086400445813-20003EQ8

BATE

208

2,645.0000

16:25:04

05003050000335545-E0QT7zaVVgJ4

XLON

220

2,645.0000

16:25:10

07003070000334933-E0QT7zaVVght

XLON

158

2,640.0000

16:25:16

07003070000334861-E0QT7zaVVgxQ

XLON

10

2,645.0000

16:25:33

06383063800455492-20003F3W

BATE

20

2,645.0000

16:25:37

08253082500167354-E0QT7zaVxsdk

TRQX

16

2,645.0000

16:25:37

08253082500167354-E0QT7zaVxsdm

TRQX

100

2,645.0000

16:26:21

08683086800354938-1200040WE

CHIX

297

2,645.0000

16:26:33

06383063800456891-20003FWH

BATE

272

2,645.0000

16:28:17

07003070000335097-E0QT7zaVVoqF

XLON

115

2,645.0000

16:28:17

08643086400451110-20003H35

BATE

33

2,645.0000

16:28:17

08253082500168585-E0QT7zaVyB0q

TRQX

136

2,645.0000

16:28:18

05003050000335752-E0QT7zaVVosa

XLON

86

2,645.0000

16:28:18

05003050000335752-E0QT7zaVVosc

XLON

88

2,645.0000

16:28:18

05003050000335752-E0QT7zaVVose

XLON

90

2,645.0000

16:28:29

07003070000335110-E0QT7zaVVpMT

XLON

85

2,645.0000

16:28:29

07003070000335110-E0QT7zaVVpMV

XLON

72

2,645.0000

16:28:29

07003070000335110-E0QT7zaVVpMX

XLON

541

2,645.0000

16:28:55

05003050000335786-E0QT7zaVVqlY

XLON

261

2,645.0000

16:28:55

06423064200355805-1200042V4

CHIX

692

2,645.0000

16:28:55

08643086400452111-20003HME

BATE

144

2,645.0000

16:28:55

06003060000147687-E0QT7zaVyFDA

TRQX

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2026 PR Newswire
