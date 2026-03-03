Schaeffler enttäuscht am Dienstag Anleger mit dem vorgelegten Jahresbericht. Vor allem der Ausblick bekam in ersten Reaktionen kritische Stimmen. Die Aktie verliert rund 16 Prozent.Schaeffler blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 mit Vorsicht in das neue Jahr. Der Vorstand peilt bei einem geplanten Umsatz von 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro eine bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern von 3,5 bis 5,5 Prozent an, wie Schaeffler am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte.Analysten rechneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
