Frankfurt/Main - Im Zuge der fortlaufenden Eskalation im Nahen Osten hat der Gaspreis am Dienstag den zweiten Tag in Folge sprunghaft um etwa 25 Prozent zugelegt.



Im europäischen Großhandel wurden am Vormittag für die Lieferung einer Megawattstunde im April bis zu 59 Euro aufgerufen, was einen Verbraucherpreis von 11 bis 13 Cent pro Kilowattstunde inklusive Nebenkosten und Steuern impliziert. Am Morgen waren noch 48 Euro, am Vortag zu Beginn des Handels knapp über 38 Euro pro Megawattstunde fällig, was einen Verbraucherpreis von etwa 9 bis 11 Cent pro Kilowattstunde bedeutet.



Zuletzt war beim Gas nur etwa die Hälfte des Verbraucherpreises direkt vom Großhandel abhängig, dieser Anteil dürfte nun aber gestiegen sein. Etwa 5 Cent pro Kilowattstunde werden für private Haushalte in jeden Fall fällig, etwa für Netznutzung, die Erdgas- oder die CO2-Steuer - und die darauf ebenfalls fällige Umsatzsteuer.





