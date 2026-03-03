München (ots) -Der Countdown läuft: Nur noch 100 Tage bis zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni - 19. Juli 2026). MagentaTV-Experte Thomas Müller, der zusammen mit Mats Hummels und Jürgen Klopp für "die perfekte Mischung aus Expertise, Schlagfertigkeit, Witz und Unterhaltung" sorgen will, spricht über seine Vorfreude auf die Expertenrolle, die Chancen der deutschen Nationalmannschaft - und verrät seine Titelfavoriten. Im Exklusiv-Interview bei MagentaTV blickt er besonders den "ersten intensiveren Gesprächen" mit Erfolgscoach Klopp mit Spannung entgegen: "Ich freue mich schon darauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird. Ich bin gespannt, welche Zündschnur als erstes hochgeht. Ich tippe auf deine, Kloppo!", so der 36-jähriger Weltmeister von 2014 gewohnt schlagfertig. MagentaTV zeigt alle 104 WM-Spiele live, 44 davon exklusiv.Die Chancen der deutschen Nationalmannschaft schätzt Müller optimistisch ein - falls die Form seiner bei seinen ehemaligen Mitspielern stimmen sollte: "Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen!" Der Weltmeister von 2014 kennt aber auch die "Kehrseite" der Medaille und warnt vor Übermut: "Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen. Diese Stabilität sehe ich nicht."Die größten Titelchancen räumt Thomas Müller neben Titelverteidiger Argentinien vor allem Frankreich und den von Thomas Tuchel trainierten Engländern ein. Bei Portugal schätzt er trotz aller Kritik die Präsenz und Wichtigkeit des 41-jährigen Weltstars Cristiano Ronaldo - immerhin satte fünf Jahre älter als Müller selbst - nach wie vor hoch ein: "Er schießt noch sehr viele wichtige Tore in Spielen, die Spitz auf Knopf stehen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht nur Personenkult, sondern die verlassen sich wirklich noch auf seine Abschlussqualitäten."Thomas Müller im Exklusiv-Interview mit einem Rundumblick zur WM 2026Zusammen mit Weltmeister Mats Hummels und Erfolgscoach Jürgen Klopp bildet Thomas Müller bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko das Experten-Trio von MagentaTV. Der Link zum gesamten Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/R6EBZ9foy8cqzCg"Bin gespannt, welche Zündschnur als erstes hochgeht"Als MagentaTV-Experte steht dem 36-Jährigen während der Weltmeisterschaft sein langjähriger Weggefährte Mats Hummels zur Seite. Müller fallen schon mögliche Diskussionspunkte ein: "Ich bin natürlich schon ein Freund von Details, weil es auf die oft ankommt. Die sehe ich manchmal als erklärungsbedürftig - auch für mich selbst, um meine eigene Meinung einzufangen. Ich bin selbst gespannt. Die perfekte Mischung aus Expertise, Schlagfertigkeit, Witz und Unterhaltung: Da werden wir uns irgendwie eingrooven. Das wird auch für mich eine neue Erfahrung sein, da werde ich nervös sein. Wenn ich Dinge mache, will ich die aus meiner Sicht gut machen und aus der Sicht von den Leuten, von denen ich mir dann Feedback hole. Ich bin sicher, es wird immer kritische Stimmen geben. Das ist auch gut so. Ich freue mich am meisten auf den Sport, auf den hochklassigen Fußball und das begleiten zu dürfen."Neben Hummels fungiert auch Jürgen Klopp als MagentaTV-Experte. Für Müller stellt die Begegnung mit dem Erfolgstrainer eine Premiere dar: "Wir werden uns das erste Mal wirklich über den Weg laufen und mal ein paar intensivere Gespräche führen. Grundsätzlich kommen wir als Typen schon gut zurecht. Ich bin aber gespannt und freue mich schon darauf, falls es mal unterschiedliche Ansichten geben wird. Ich bin gespannt, welche Zündschnur als erstes hochgeht. Ich tippe auf deine, Kloppo!"Müller zur US-Fußball-Kultur und das "Fußball-Publikum" in Mexiko: "Da ist Fußball alles"Thomas Müller spielt selbst in Kanada bei den Vancouver Whitecaps - freut sich von den drei WM-Austragungsländern aber auch besonders auf Mexiko: "Mexiko ist natürlich vom Fußball-Publikum genauso, wie man sich die fußballenthusiastischen Länder vorstellt. Da ist Fußball alles!"DFB-Team kann "an einem guten Tag alle schlagen", hat aber keine "Stabilität"Bei den deutschen Titelchancen hat Müller gemischte Gefühle: "Wenn in Deutschland über Fußball diskutiert wird, wird nach einem Spiel gesagt: Jetzt sind wir bereit. Oder: Wir sind der Schandfleck der Nation. Ich werde das immer sehr reflektiert beobachten. Wir haben eine Mannschaft, die absolut in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen. Jetzt kommt die Kehrseite: Wir sind aktuell nicht in einer Phase unserer deutschen Fußballgeschichte, in der wir in ein Spiel gehen und sagen: Uns kann keiner schlagen. Diese Stabilität sehe ich nicht. Aber die Option nach oben haben wir. Solange wir die haben, können wir hoffnungsvoll vor dem Fernseher sitzen."Müllers WM-Favoriten: Neben Titelverteidiger Argentinien auch Frankreich und England - Hochachtung auch vor Superstar Ronaldo und Nations League-Sieger PortugalDie Favoritenrolle sieht Müller bei einem Land, auf das das deutsche Team schon im Achtelfinale treffen könnte - sollten beide Gruppensieger werden: "Frankreich ist einer der offensichtlichen Favoriten - einfach mit dem Spielermaterial, das sie haben. Auch durch die Wandlung, die sie wieder vollzogen haben. Sie haben keinen Generationenwechsel, aber sind ein bisschen verjüngt und aufgefrischt. Die willst du nicht im Achtelfinale haben, aber es klappt nicht, auf Ergebnis-Taktik zu spielen."Auch Nations League-Sieger Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo schätzt Müller hoch ein: "Portugal ist gut! Er schießt noch sehr viele wichtige Tore in Spielen, die Spitz auf Knopf stehen. Er spielt im Sturm der Nationalmannschaft immer noch die zentrale Rolle. Ich habe das Gefühl, das ist nicht nur Personenkult, sondern die verlassen sich wirklich noch auf seine Abschlussqualitäten. Um ihn herum ist das Team auch sehr stark."Kritik an Tuchel: "Verletzter Stolz"Seinen ehemaligen Trainer Thomas Tuchel und die "Three Lions" nimmt Müller ebenfalls unter die Lupe: "Am Anfang war es ein bisschen kritisch beäugt. Es gab immer wieder kritische Stimmen aus England heraus, einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Deutscher in England die Nationalmannschaft trainiert. Ich glaube aber eher, dass das aus dem eigenen verletzten Stolz und Frust herauskommt, dass es kein Engländer zu schaffen scheint, die Gemüter zu besänftigen und den maximalen Erfolg zu bringen. Er hat Ruhe reingebracht, auch wenn immer mal wieder etwas hochschwappt - zum Beispiel, wenn er Jude Bellingham mal nicht nominiert hat. Er hat sein Team gefunden und ist stabil genug, den Kern, den er sich aufgebaut hat, zu schützen. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind zwischen dem 11. Juni und 19. Juli 2026 live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.